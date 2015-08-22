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Бутерин рассказал, что Эфириум может забрать большую долю рынка платежей у Visa

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Старый Сегодня, 22:53
#1
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Бутерин рассказал, что Эфириум может забрать большую долю рынка платежей у Visa


Visa может потерять долю рынка платежей из-за развития Эфириума

Виталий Бутерин выступил на мероприятии TechCrunch Disrupt на котором совместно с руководителем проекта AngelList ответил на вопросы участников. Виталий так же выдвинул такое мнение, что в ближайшее время Visa может потерять большую долю рынка, а занять его может Ethereum который по своей технологичности обходит многие финансовые институты.

Сейчас основной преградой между тотальным внедрением проектов на блокчейне стоит вопрос о безопасности. Как только этот вопрос решиться блокчейн проекты смогут моментально занять основную долю рынка платежей отодвинув на второстепенные роли даже сегодняшних гигантов.

Следующий год для Ethereum может стать прорывным, ведь в этом году будут рассматривать множество решений по обеспечении безопасности блокчейн сетей. Что бы эта технология вошла в рынок на полных правах нужно еще несколько лет.

Сейчас риски это нормально, а высокая небезопасность вызвана большим ростом интереса к блокчейну, рассказал Бутерин

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/vitalik-buterin-...potesnit-visa/
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Метки
блокчейн, криптовалюта
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