Бутерин рассказал, что Эфириум может забрать большую долю рынка платежей у Visa

Visa может потерять долю рынка платежей из-за развития Эфириума
Виталий Бутерин выступил на мероприятии TechCrunch Disrupt на котором совместно с руководителем проекта AngelList ответил на вопросы участников. Виталий так же выдвинул такое мнение, что в ближайшее время Visa может потерять большую долю рынка, а занять его может Ethereum который по своей технологичности обходит многие финансовые институты.
Сейчас основной преградой между тотальным внедрением проектов на блокчейне стоит вопрос о безопасности. Как только этот вопрос решиться блокчейн проекты смогут моментально занять основную долю рынка платежей отодвинув на второстепенные роли даже сегодняшних гигантов.
Следующий год для Ethereum может стать прорывным, ведь в этом году будут рассматривать множество решений по обеспечении безопасности блокчейн сетей. Что бы эта технология вошла в рынок на полных правах нужно еще несколько лет.
Сейчас риски это нормально, а высокая небезопасность вызвана большим ростом интереса к блокчейну, рассказал Бутерин
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По материалам https://forklog.com/vitalik-buterin-...potesnit-visa/