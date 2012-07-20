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Александр Винник согласился на экстрадицию в Россию

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Старый Сегодня, 21:04
#1
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Александр Винник согласился на экстрадицию в Россию
Гражданин России Александр Винник, арестованный 25 июля греческой полицией по запросу США, согласился на экстрадицию в РФ. Ранее стало известно, что Россия направила запрос на экстрадицию Винника. Александр Винник был задержан 25 июля, во время отдыха с семьей в городе Салоники, по обвинению в отмывании до $4 млрд при помощи криптовалютной биржи BTC-e.

По версии американских спецслужб, Винник был одним из руководителей биржи и даже ее "идейным вдохновителем". Сама биржа не раз отрицала то, что Винник был сотрудником биржи и тем более руководителем, однако сам Винник в интервью сказал, что "только исполнял свои должностные обязанности".

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