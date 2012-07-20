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Китай может изолировать узлы и пулы майнинга от глобальной сети Биткоина

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Старый Сегодня, 21:01
#1
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Имя: Иван Тихонов
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Китай может изолировать узлы и пулы майнинга от глобальной сети Биткоина
По данным Wall Street Journal официальные лица Пекина во время закрытой встречи, состоявшейся в прошлую пятницу, сообщили нескольким руководителям криптовалютных компаний, что в Китае будет запрещена не только биржевая, но и P2P-торговля криптовалютами.

Кроме того, с 16 сентября в сети гуляет документ на китайском языке, который содержит якобы распоряжения властей Китая о расширенных мерах регулирования биткоина. Тут и блокировка бирж вне Китая, и даже блокировка доступа к полным узлам биткоина на главном исходящем маршрутизаторе и препятствование синхронизации узлов с помощью DPI.

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