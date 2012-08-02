В Швейцарии нашли женщин, засоривших туалеты купюрами на 100 000 Евро

На форуме mmgp.ru ранее публиковалась новость, что в Женеве, на днях неизвестные спустили в канализацию огромное количество Евро в пятисотенных купюрах.
И вот как сообщают сегодня швейцарские СМИ, этими деньгами были забиты канализационные трубы местных ресторанов Café du Centre и Molino, а также трубы одного отделение известного всем банка UBS.
Конечно, столь необычное событие привлекло внимание местной прокуратуры и она срочно взялась за расследование этого происшествия. И надо отдать должное служителям закона, сегодня они уже фактически смогли ответить на вопрос, что кто же поступил подобным образом?
Пресс-атташе женевской прокуратуры г-н Винсент Деруан ответил сегодня на запрос российского агентства новостей "РИА-Новости" и сообщил, что оказывается эту "наглую подлость" (конечно, по отношению к людям посещающим общественные туалеты) совершили 2 испанки, находящиеся в настоящее время в Женеве.
Согласно его комментария, сотрудники банка UBS написали письменное заявление в полицию по данному случаю с просьбой разобраться, что собственно произошло, поскольку по последним прикидкам в канализацию было смыто порядка 100 000 Евро, причем именно в пятисотенных купюрах!
По признанию представителей самого банка, а также владельцев 2-х вышеупомянутых ресторанов, им пришлось оплатить срочную прочистку канализации из-за застрявших там новеньких купюр и за эту работу они выложили уже несколько тысяч швейцарских франков.
Однако самое интересное то, что, адвокат 2-х испанок "подложивших такую свинью" этим ресторанам и банку, немного ранее самолично связывался как с ресторанами, так и с банком UBS и уже частично компенсировал им эти затраты на прочистку канализации! Остальное он доплатит немного позже.
Между тем, г-н Деруан признал, что уничтожение денег таким вот необычным способом в Швейцарии не может считаться за преступление, но расследование они пока продолжат - вероятно, на предмет выявления какой-либо незаконной деятельности с этими деньгами. Также он подтвердил, что этим 2-м испанкам пока ничего со стороны Прокуратуры криминального не вменяется, однако их адвокат уже побывал у правоохранителей и дал свои пояснения. Что это за пояснения, г-н Деруа пока отказался комментировать сославшись на тайну следствия.
Специально для mmgp.ru
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