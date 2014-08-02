Трейдинг отзывы

Analytics News объявляет конкурс для трейдеров, в котором они могут выразить свое мнение о брокерах (в том числе о бинарных опционах) и заработать на этом реальные деньги.
Для участия в конкурсе Вам необходимо:
Быть зарегистрированным пользователем Analytics News.
Участие в конкурсе принимают пользователи, оставившие 1 или более отзывов в разделе “Брокеры” (в том числе “бинарные опционы”) с положительной или отрицательной оценкой. Отзывы и комментарии должны соответствовать требованиям размещения отзывов на нашем портале.
Пользователь может разместить только один отзыв о каждом брокере с неограниченным количеством комментариев. Количество брокеров, о которых можно писать отзывы, не ограничено. Отзывы от пользователей, нарушивших Правила публикации отзывов, не будут засчитаны.
В конкурсе принимают участие отзывы и комментарии, опубликованные с с 00:00 мск 01.10.17 по 23:59 мск 31.10.17.
Победитель определяется по общему количеству оставленных отзывов и комментариев. Если у двух и более пользователей количество отзывов и комментариев будет одинаковым, победитель определяется по количеству лайков.
Денежные призы распределяются следующим образом:
10 пользователям, опубликовавшим наибольшее количество отзывов, выплачивается по 50$.
Выплата денежных призов осуществляется в течение 48-ми часов после подведения итогов конкурса на
платежные сервисы WebMoney или ЯндексДеньги на счет, указанный в Личном Кабинете пользователя.
*Администрация ресурса оставляет за собой право в отказе от награждения победителя в случае доказанного нарушения одного из правил проведения турнира.
** Права на размещенные пользователем Analytics News конкурсные материалы принадлежат сайту Analytics News.
*** Материалы, предоставляемые для участия в одном из конкурсов Analytics News, не допускаются к участию в другом конкурсе.
https://analytics.news/promo/treyding-otzyivyi/