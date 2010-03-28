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Финсервис Younited Credit убрал из схемы потребкредитования банки и кредитные карты



Французский стартап под названием Younited Credit в настоящее время занимается строительством самой крупной онлайн-платформы потребкредитования в континентальной Европе. Эта компания только что привлекла 47,8 млн долл. США (40 млн Евро) в качестве финансирования и эти средства пойдут на запуск этого проекта в новых странах, а также на разработку новых функций продукта и на многие другие вещи.



Сервис Younited Credit в настоящее время уже работает во Франции, Испании и Италии, в качестве такого финансового продукта, который ориентирован на широкие слои потребителей. Клиенты сервиса могут брать взаймы от $1200 до $48000 (€1,000 и €40,000) и это может происходить фактически без разговора с банком. 40% заемщиков этого сервиса запрашивают небольшие суммы размер, которых составляет от 1200 до 3600 долл. США (то есть от 1000 до 3000 Евро).



С противоположной стороны эти средства одалживают заемщикам другие пользователи, а также компании, пенсионные фонды, страховые компании и т.д. Для вас, выдача подобных займов является хорошим альтернативным источником заработка, если вы строите диверсифицированный портфель своих активов.



К настоящему моменту сервис Younited Credit управляет активами в виде выданных населению займов в сумме 600 млн долл. США (это 500 млн Евро), включая 300 млн долл. США, которые были выданы только за последний год работы сервиса (это почти 250 млн Евро).



Средства поступившие в сегодняшнем раунде финансирования пришли от действующих инвесторов этого проекта таких как: компания Eurazeo, а также компании Crédit Mutuel Arkéa, AG2R La Mondiale и Weber Investissements. Также были инвестированы средства от французской инвестиционной группы Matmut Innovation и инвест компании Zencap Asset Management. А французское правительственное агентство "Bpifrance" впервые инвестирует в эту компанию свои средства через свой фонд под названием Large Venture fund.



Также стоит отдельно отметить, что Younited Credit имеет положительный маржинальную прибыль. Это означает, что если вы вычитаете её фиксированные издержки, то эта компания генерирует свою прибыль только на производственных затратах. Конечно, компания еще не приносит чистую прибыль своим владельцам, поскольку она инвестирует бешеные средства в развитие своей команды и на другие накладные расходы.



И начинался этот сервис со сбора большой команды, в которую входили ученые специализирующиеся на сборе данных. В настоящее время в Younited Credit работают 60 специалистов для оптимизации предлагаемого на рынок продукта этой компании.



К примеру, компания использовала традиционный алгоритм прямолинейной регрессии для кредитной системы подсчета баллов при выдаче займов своим клиентам. Во Франции не существует центральной системы оценки кредитного рейтинга заемщиков, поэтому вы должны оценивать своих клиентов самостоятельно.



А с недавних пор, инженеры этого проекта начали использовать машинное обучение, чтобы научить систему алгоритму для оценки кредитоспособности обратившегося за займом клиента. Таким образом этот стартап переключился на эту новую модель с искусственным интеллектом, чтобы с его помощью определять вашу кредитоспособность. Younited Credit думает о других областях, которые могут быть оптимизированы благодаря используемому ими машинному обучению.



И когда дело касается продуктов, ориентированных на потребителя, то сервис кредитования Younited Credit также работает над улучшением качества обслуживания своих клиентов. Например, вы уже прямо сейчас можете зарегистрироваться в нём с вашего смартфона, не отправляя в их адрес никаких физических документов. Вы также можете связаться с кем-либо из техподдержки, пользуясь при этом мессенджерами WhatsApp или Messenger.



Компания работает над улучшением своего API и ведет подписку на него новых партнеров, чтобы другие компании могли легко интегрироваться в систему Younited Credit. Например, предположим, что вы хотите купить себе новый смартфон, а денег на это у вас не хватает. Тогда ваш мобильный оператор сможет позволить вам занять недостающую сумму в сервисе Younited Credit для совершения этой покупки непосредственно на его веб-сайте.



Вот как сервис потребкредитования Younited Credit смог в конечном итоге победить традиционные банки и кредитные карты. Если вы можете одолжить деньги из любого места с помощью вашего смартфона, то нет причины связываться в вашим банком.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c13da5d9348 Французский стартап под названием Younited Credit в настоящее время занимается строительством самой крупной онлайн-платформы потребкредитования в континентальной Европе. Эта компания только что привлекла 47,8 млн долл. США (40 млн Евро) в качестве финансирования и эти средства пойдут на запуск этого проекта в новых странах, а также на разработку новых функций продукта и на многие другие вещи.Сервис Younited Credit в настоящее время уже работает во Франции, Испании и Италии, в качестве такого финансового продукта, который ориентирован на широкие слои потребителей. Клиенты сервиса могут брать взаймы от $1200 до $48000 (€1,000 и €40,000) и это может происходить фактически без разговора с банком. 40% заемщиков этого сервиса запрашивают небольшие суммы размер, которых составляет от 1200 до 3600 долл. США (то есть от 1000 до 3000 Евро).С противоположной стороны эти средства одалживают заемщикам другие пользователи, а также компании, пенсионные фонды, страховые компании и т.д. Для вас, выдача подобных займов является хорошим альтернативным источником заработка, если вы строите диверсифицированный портфель своих активов.К настоящему моменту сервис Younited Credit управляет активами в виде выданных населению займов в сумме 600 млн долл. США (это 500 млн Евро), включая 300 млн долл. США, которые были выданы только за последний год работы сервиса (это почти 250 млн Евро).Средства поступившие в сегодняшнем раунде финансирования пришли от действующих инвесторов этого проекта таких как: компания Eurazeo, а также компании Crédit Mutuel Arkéa, AG2R La Mondiale и Weber Investissements. Также были инвестированы средства от французской инвестиционной группы Matmut Innovation и инвест компании Zencap Asset Management. А французское правительственное агентство "Bpifrance" впервые инвестирует в эту компанию свои средства через свой фонд под названием Large Venture fund.Также стоит отдельно отметить, что Younited Credit имеет положительный маржинальную прибыль. Это означает, что если вы вычитаете её фиксированные издержки, то эта компания генерирует свою прибыль только на производственных затратах. Конечно, компания еще не приносит чистую прибыль своим владельцам, поскольку она инвестирует бешеные средства в развитие своей команды и на другие накладные расходы.И начинался этот сервис со сбора большой команды, в которую входили ученые специализирующиеся на сборе данных. В настоящее время в Younited Credit работают 60 специалистов для оптимизации предлагаемого на рынок продукта этой компании.К примеру, компания использовала традиционный алгоритм прямолинейной регрессии для кредитной системы подсчета баллов при выдаче займов своим клиентам. Во Франции не существует центральной системы оценки кредитного рейтинга заемщиков, поэтому вы должны оценивать своих клиентов самостоятельно.А с недавних пор, инженеры этого проекта начали использовать машинное обучение, чтобы научить систему алгоритму для оценки кредитоспособности обратившегося за займом клиента. Таким образом этот стартап переключился на эту новую модель с искусственным интеллектом, чтобы с его помощью определять вашу кредитоспособность. Younited Credit думает о других областях, которые могут быть оптимизированы благодаря используемому ими машинному обучению.И когда дело касается продуктов, ориентированных на потребителя, то сервис кредитования Younited Credit также работает над улучшением качества обслуживания своих клиентов. Например, вы уже прямо сейчас можете зарегистрироваться в нём с вашего смартфона, не отправляя в их адрес никаких физических документов. Вы также можете связаться с кем-либо из техподдержки, пользуясь при этом мессенджерами WhatsApp или Messenger.Компания работает над улучшением своего API и ведет подписку на него новых партнеров, чтобы другие компании могли легко интегрироваться в систему Younited Credit. Например, предположим, что вы хотите купить себе новый смартфон, а денег на это у вас не хватает. Тогда ваш мобильный оператор сможет позволить вам занять недостающую сумму в сервисе Younited Credit для совершения этой покупки непосредственно на его веб-сайте.Вот как сервис потребкредитования Younited Credit смог в конечном итоге победить традиционные банки и кредитные карты. Если вы можете одолжить деньги из любого места с помощью вашего смартфона, то нет причины связываться в вашим банком.Перевод специально для mmgp.ru источник

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