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MUFG: банковские криптовалюты не имеют ничего общего с биткоином

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MUFG: банковские криптовалюты не имеют ничего общего с биткоином



MUFG: банковские криптовалюты не имеют ничего общего с Bitcoin.



Гендиректор японской банковской холдинговой компании Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) четко объяснил, что blokchain проект, который разрабатывает его организация никак не связан с blokchain технологией криптовалюты о которой несколько дней назад негативно отозвался Джэмми Даймон директор JPMorgan.

Гендиректор MUFG Нобуюки Хирано ответил на вопрос о комментариях главного исполнительного директора JPMorgan Джэмми Даймона, в которых последний заклеймил биткойн «мошенничеством» и сказал, что «это может кончится плохо». Примечательно, что Нобуюки отметил, что «в мире есть множество различных типов криптоалют», включая и тот, который является частью системы межбанковских расчетов на основе блокчейн, которую разрабатывают MUFG и прочие банковские организации.

«Короче говоря, то криптовалюта, которую Джейми обвинил в мошенничестве, вероятно является публичной киптовалютой», - отметил Нобуюки.

Нобуюки сделал акцент на том, что в отличие от цифровых денег, таких как биткойн, частные криптовалюты имеют регулятор и соответственно контроль.

«... это такой себе своеобразный способ межбанковских расчетов или расчетов по акциям. Поэтому наша криптовалюта не имеет ничего схожего с биткойном или подобным типом криптовалют, которые не имеют никакого контроля и регулятора при том, что они ежедневно имеют большие колебания. Также наша криптовалюта не позволяет отмывать деньги так как возможно в случае с биткоином».

Гендиректор MUFG пришел к выводу, что, применяя blokchain в процессе платежей и расчетов, компания планирует «сделать каждую транзакцию более эффективной».

Компания MUFG продолжительное время ведет работу над концепциями своей криптовалюты, включая внутреннюю «монету MUFG», которая приняла в себя некоторые аспекты других криптовалют, но за исключением энергоемкого процесса майнинга.



Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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