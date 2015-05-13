PayPal инвестирует $60 млн в Raise, маркетплейс подарочных карт

Raise, крупнейший маркетплейс подарочных карт, сегодня сообщил о привлечении $ 60 млн финансирования в проведенном раунде C, который возглавила крупнейшая электронная платёжная система PayPal в сотрудничестве с Accel и с существующими инвесторами New Enterprise Associates и Bessemer Venture Partners.
В рамках данного раунда, Самир Ганди из Accel присоединится к совету директоров Raise. Компания, которая в настоящее время подняла более $147 млн общего объема финансирования, будет использовать новый капитал для ускорения разработки своей системы платежей, а также для того, чтобы сосредоточить внимание на подарочных картах.
Запущенная в феврале 2010 года генеральным директором Джорджем Баузисом, Raise представляет собой площадку (маркетплейс), позволяющая потребителям покупать подарочные карты 3000 брендов с существенной скидкой или продавать свои ненужные карты за наличные деньги.
Raise имеет собственное мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее мгновенно приобретать подарочные карты. Кроме того, к компании присоединяется около 400 национальных брендов, которые хотят взглянуть на покупательское поведение, как онлайн, так и в оффлайне.
Брендан Миллер, аналитик Forrester Research, говорит, что Raise может в скором будущем интегрировать свою платформу в цифровые кошельки, такие как PayPal, ApplePay и Venmo. Естественно, PayPal в данном раунде уже поднимал вопрос о том, как в будущем можно будет работать в рамках одной платформы. Raise, в настоящее время он не может комментировать интеграцию своего продукта, а тем более с PayPal. Однако, PayPal работает с CardCash, конкурентом Raise, который позволяет пользователям конвертировать ненужные подарочные карты в денежные средства на балансе кошелька PayPal.
Также стоит отметить, что компания на сегодняшний день обработала подарочных карт на сумму более $1 млрд.
Специально для MMGP.RU