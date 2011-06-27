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Биржевой форекс. Мой опыт.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:23
#1
Профессионал
 
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 1,666
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Биржевой форекс. Мой опыт.
Попробовал впервые в сентябре открыть счёт на РЕАЛЬНОМ форексе - на Мосбирже и поторговать.

А именно на фьючерсах решил поторговать, так как там плечо есть. Есть еще непосредственно валютная секция, но там без плеча.

Ну, в целом мне понравилось, котировки те же, что и на кухнях и на мировом рынке, ну чуток в рамках 0,1-0,5% может в ту или иную сторону отклонены.
Никакого влияния твои входы не оказывают на рынок, то есть как на кухнях в принципе - это огромный плюс, значит ликвидность огромная.
Движение цены "плотное", то есть нет никаких постоянных гепов и скачков цены туда сюда. Ну на суперликвидных инструментах по крайней мере - по баксорублю, евродоллару, золоту. Остальные валюты гораздо менее ликвидные и соответственно могут быть проблемы.

ПЛЮСЫ
Самое классное то, что на бирже ты железно будешь зарабатывать, уверенность есть 100%, что тебя не кинут, в отличие от форекс-кухонь. На кухнях ты постоянно в стрессе, ожидаешь подлянки или кидка. Вот как на альпари в сентябре по канадцу было.

ОБЪЕМЫ И ЛОТ
Минимальный лот на Мосбирже для валютных фьючей - 1000уе, то есть 0,01, как и на кухнях. Любой может войти.
Но минус в том, что плечо сильно ограничено, поэтому не поразгоняешь особо депозит.

ПЛЕЧО
Плечо для валют на Мосбирже - 1:15-1:25 где-то. Брокер(нормальный биржевой броке, в естественном понимании этого слова, а не кухонные псевдоброкеры) может делать опцию пониженное ГО(маржу), тогда плечо доходит где-то до 1:50. Но, там вроде ограничения есть - пониженное ГО можно только внутри дня использовать, что плохо. Но точно не уверен.

МИНУСЫ
Ну и еще несколько минусов:
  1. 1) терминалы - дерьмо у брокеров, после метатрейдера дьявольски неудобные. Они тупо не показывают в терминале цену, по которой ты вошёл в сделку на следующий день уже и в последующие. Увидеть её можно только в отчёте брокера на сайте и то только за день совершения сделки! Мегатупо. Кроме того, тупость в том, что плавающая прибыль(т.н. вариационная маржа) меняется во время клиринга(2 раза в сутки) и после клиринга ты уже видишь другую плавающую прибыль, которая равна не разнице между ценой входа и текущей рыночной, а разница между текущей рыночной ценой и ценой прошлого клиринга. Это значит вот что. Например ты вошёл в лонг 10 лотами по евро по 1,19, цена упала до 1,185. Твой плавающий убыток(вариационная маржа) стал равен -50*57,5 = -2875рублей. Наступил клиринг, после него плавающий убыток стал равен нулю. Затем цена выросла с 1,185 до 1,187, на 20 пипсов. Соответственно, вариационная маржа стала показывать 20*57,5 = +1150рублей.
    Несведующий человек или новичок может подумать, что у его прибыль и закрыть позицию. Но на деле он получит убыток 2875-1150 = -1725рублей. Поэтому нужно более серьезно относиться к тому, по какой цене ты открыл позу и какая сейчас.
  2. 2) Нет локирования и соответственно, тебе не обязательно привязывать стоплосс или тейкпрофит к конкретной позе, любая противоположная сделка по тому же инструменту закроет позицию, если количество лотов одинаковое, либо перевернёт общую позу в другую сторону, если лотов больше. Просто добавляешь новую сделку и она сама их присовокупляет к уже текущим. После метака не очень удобно.
  3. 3) Трудно открыть быстрые сделки, в отличие от метака. Нет кнопок буй\селл над графиком, где одним щелчком можно входить в рынок. Нужно лезть в приказы и там прописывать всё. Может уйти время и ты войдешь по худшей цене.
  4. 4) У меня почему-то не срабатывали стоплоссы. Не разобрался еще почему так.

Таким образом, если вам достаточно евро, золота, фунта и рубля(самые ликвидные пары), то смело переходите на мосбиржу - гарантированно будете зарабатывать в отличие от форекс-кухонь.
Ну и еще последний минус - комиссии нужно платить постоянно за всё - брокеру и бирже.


ДЕПОЗИТ
Аа, забыл сказать, что так как плечо мизерное на бирже, то сумма стартовая нужна приличная. Минимум 30000, но желательно 100000р.

ГО для евродоллара например 2500р за 1 лот(1000евро или 0,01 по-метатрейдеровски). Так что теоретически ты можешь хоть с 10000р войти, но оно тебе надо? Париться мизерными суммами?


У Мосбиржи торговля валютами представлена валютным рынком(спот) и срочным рынком, где есть фьючерсы на многие активы, но меня интересуют только фьючерсы на валюты и золото.
Валютный рынок мне не нравится, так как там без плеча только торговать можно либо брать плечо, но не выше 1:3 или 1:5 и оно платное. Ещё бы! Благотворителей как на кухнях, где вам на вашу сотку баксов дают кредит в 100000$, там нет.
Срочный(фьючерсный) мне нравится, так как позволяет торговать на маржу, то есть маржинальная торговля, плечо примерно 1:15-1:20 там.

  1. На срочном рынке: евродоллар, еврорубль, долларрубль, фунтодоллар, австралодоллар, долларфранк, доллариена, долларканадец, а так же золото, серебро, платина, палладий(условно валюты, хоть и относятся к т.н. товарным фьючам).
  2. На валютном рынке: В системе электронных торгов с 10:00 до 23:50 мск в соответствии с временным Регламентом торгуются доллары США (USD), евро (EUR), британский фунт (GBP), гонконгский доллар (HKD), китайский юань (CNY), украинская гривна (UAH), казахстанский тенге (KZT) и белорусский рубль (BYR), а также заключаются сделки своп различной срочности. По валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB участники могут заключать сделки "длинный своп" сроками 1W, 2W, 1М, 2М, 3М, 6М, 9М и 1Y. Основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB – в 2015 г. на них приходилось соответственно свыше 82% и 14% общего объема биржевых операций. Активно развивается биржевой рынок юаня, показавший в 2015 г. трехкратный рост, а также операции с национальными валютами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Таким образом, 8 валютных пар основных и золото - этого хватит с лихвой любому трейдеру. Конечно, кроссов нет.
__________________
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Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер…
Satan Claws на форуме  
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Метки
биржа, валютный рынок, заработок на форексе, форекс, форекс брокер
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