Cryptounity - cryptounity.net

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 19.09.2017 (17:00)
На протяжении 2-х лет CRYPTOUNITY GLOBAL LTD выполняет успешный криптовалютный трейдинг, наполняя уверенностью корпоративных клиентов и создавая благоприятные условия для развития и усиления международного влияния компании.
Наш бизнес имеет юридическую основу, подтвержденную Британской регистрацией и мы являемся субъектом предпринимательской деятельности Великобритании на общих основаниях.
Криптовалютный трейдинг – основа нашего успеха и повод для предоставления услуг глобально.
Инвестиционные планы: 30% за 48 часов.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 200000 руб
Это, надо понимать, клон (вплоть до домена) только что скаманувшего cryptounity.biz ? Тот же админ, или подражатели? Выглядит как второе, потому что диз (а точнее верстка), в отличие от оригинала, крив и косячен.
Не совсем понятно, что должно сподвигнуть туда закинуть бабла. Наверное, его излишки.
добавлено через 6 минут
лайв сапорт порадовал непосредственностью:
Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
17:07
здравствуйте
какое отношение вы имеете к cryptounity.biz ?
17:11
Совершенно никакого.Просто воспользовались дизайном проекта.
17:12
благодарю за ответ
и сколько кругов планируете отработать?
17:13
Всё зависит от вкладчиков и конечно же меня,как администратора.Реклама будет добавляться постоянно.
17:15