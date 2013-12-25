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Cryptounity - cryptounity.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 18:03
#1
Мастер
 
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Cryptounity - cryptounity.net
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!












Старт проекта: 19.09.2017 (17:00)





На протяжении 2-х лет CRYPTOUNITY GLOBAL LTD выполняет успешный криптовалютный трейдинг, наполняя уверенностью корпоративных клиентов и создавая благоприятные условия для развития и усиления международного влияния компании.
Наш бизнес имеет юридическую основу, подтвержденную Британской регистрацией и мы являемся субъектом предпринимательской деятельности Великобритании на общих основаниях.
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Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да







Мой вклад:

Дата операции: 19 Сен 2017 17:02
ID операции: 402509191
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p

Описание счета: Transaction № - 38
Номер счета в магазине: 38




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Мониторинг Хайпов на форуме  
Старый Сегодня, 18:11
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 29
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Cryptounity - cryptounity.net
Это, надо понимать, клон (вплоть до домена) только что скаманувшего cryptounity.biz ? Тот же админ, или подражатели? Выглядит как второе, потому что диз (а точнее верстка), в отличие от оригинала, крив и косячен.

Не совсем понятно, что должно сподвигнуть туда закинуть бабла. Наверное, его излишки.

добавлено через 6 минут
лайв сапорт порадовал непосредственностью:

Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
17:07
здравствуйте
какое отношение вы имеете к cryptounity.biz ?
17:11
Совершенно никакого.Просто воспользовались дизайном проекта.
17:12
благодарю за ответ
и сколько кругов планируете отработать?
17:13
Всё зависит от вкладчиков и конечно же меня,как администратора.Реклама будет добавляться постоянно.
17:15
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ошибся ноликом
Последний раз редактировалось Malikin; Сегодня в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Malikin на форуме  
Сказали спасибо:
Llan2016 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:26
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,010
Благодарностей: 109
УГ: 26
КП: 0.000
Re: Cryptounity - cryptounity.net
Цитата:
Сообщение от Мониторинг Хайпо... Посмотреть сообщение
SSL-сертификат: да
Free SSL COMODO CA Limited, valid: 2017-09-17 - 2017-12-16
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