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HOURINCOME LIMITED - hourincome.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Компания COIN VALLEY
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Старый Сегодня, 18:01
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,110
Благодарностей: 2,967
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
HOURINCOME LIMITED - hourincome.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: HOURINCOME LIMITED

Планы nvestment 1,1% - 1,15% в час в течение 96 часов, 2,2% - 2,5% в час в течение 50 часов, 6% - 10% в час в течение 24 часов

Минимальный вклад $10

Рефские до От 3% до 10%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

Перевод с Google:

Цитата:
О нас

HourIncome - ведущая компания в электронной валюте. Наряду с развитием интернета, транзакций в виртуальной валюте, появления монет, наши трейдеры обеспокоены изменчивостью виртуальных валют и в то же время реализуют перспективу и потенциал виртуальной валюты.

С такими важными функциями, как анонимность и отсутствие транзакционных сборов, все больше и больше людей доверяют и принимают их. Многие типы виртуальной валюты с высокой степенью защиты отображаются и полностью автоматизированы на основе алгоритмов и могут быть защищены дешифровкой и решением проблем. Из-за доверия людей к нему в качестве платежного инструмента, поскольку все больше и больше людей принимают, ценность виртуальной валюты увеличивается.

Отныне наши эксперты сосредоточены на шифровании и исследовании правил увеличения и уменьшения электронных валют. Благодаря капитализации миллионов долларов и онлайн-инвестициям с потенциальными клиентами, с нами легко подключиться и использовать капитал. Существует много планов для каждого уровня инвестиций и времени на выбор. Инвестиционный срок разумный с привлекательным интересом, абсолютно никакого риска. Наши эксперты всегда знают, как сделать ваши деньги выгодными самым эффективным способом.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Серебряный план 1.1-1.15%
96 часов

ЧАСТО ЗА
96 часов

1,1% в час в течение 96 часов
$ 10- $ 1500
1,15% в час в течение 96 часов
$ 1,501- $ 10000
Ссылка Комиссия: 3%


Золотой план 2.2-2.5%
50 часов

ЧАСТО ЗА
50 часов

2% в час в течение 50 часов
$ 500- $ 2500
2,5% в час в течение 50 часов
$ 2,501- $ 50000
Ссылка Комиссия: 5%


Алмазный план 6-10%
24 часа

ЧАСТО ЗА
24 часа

6% в час в течение 24 часов
$ 5,000- $ 10000
10% в час в течение 24 часов
$ 10,001- $ 500 000
Ссылка Комиссия: 10%
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 188653300
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16648016 (HOURINCOME LIMITED)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to HOURINCOME LIMITED User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 18:28
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 926
Благодарностей: 159
УГ: 2
КП: 0.000
Re: HOURINCOME LIMITED - hourincome.com
Здесь тема создана раньше: http://mmgp.ru/showthread.php?t=537154
Aleksandr Baldin на форуме  
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