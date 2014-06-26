Как регулируют ICO в Канаде.



Сегодня я вам хочу рассказать о Канаде.



Некоторые эксперты называют Канаду копией США, так как в своей политике Канада следует за США, всегда и везде ее поддерживает. Во многих аспектах у них и сходное законодательство. Вообще многие взгляды на жизнь в Канаде и США совпадают.



Тем не менее называть Канаду копией США, не совсем верно, прежде всего потому, что это государство больше США. Но вся экономика Канады ориентирована на США. Канада всегда предпочитала дружить и во всем поддерживать своего ближайшего соседа. А вот когда США ввело заградительные пошлины на ввоз товаров из Канады в размере 35%, это был удар в спину для Канады. Фактически США остановило всю промышленность Канады, так как рынок этой страны был ориентирован практически на единственное государство в мире - США.



Тем не менее, в отношении ICO позиция Канады совпадает с позицией США.



В этой стране могут продаваться только те токены тех ICO, которые являются акциями. Чтобы определить являются ли токены акциями существуют специально разработанные тесты. Здесь все как в США. А дальше идут отличия.



В отличии от США, где тесты вырабатываются судебной системой в результате принятой судебной практики по уже прошедшим судебным делам и вынесенным судебным решениям, тесты в Канаде вырабатываются не в результате судебных решений, а специально разработанным государственным органом под названием Комиссия по ценным бумагам Pacific Coin. Именно Pacific Coin решает являются ли токены конкретного ICO ценными бумагами или нет.



В США окончательное решение являются ли токены ICO ценными бумагами или нет может дать только суд, а не финансовый орган. Поэтому большинство ICO и не работает с гражданами США. Тем не менее, любая юридическая компания, которая имеет лицензию на работу может дать компетентное заключение соответствуют ли токены ICO тестам по ценным бумагам. Данное экспертное заключение не будет иметь силу закона, но в суде будет являться мощным доказательством того, что ICO проверило свои токены на предмет их соответствия акциям США и руководство ICO было уверено, что поступает в соответствии с законом, продавая свои токены гражданам США. А если человек уверен в своей правоте, то его нельзя судить по американскому законодательству, так как отсутствует его вина.



В Канаде другая система. Прежде чем выйти на ICO в Канаде, компания должна обратиться в Комиссию по ценным бумагам Pacific Coin. Эта комиссия, согласно разработанным и принятым ей тестам проверяет являются ли токены ICO акциями. Если комиссия подтвердит, что токены являются акциями, то ICO имеет право на работу в Канаде и продажу токенов гражданам Канады. Причем с каждым гражданином Канады должен быть заключен индивидуальный инвестиционный контракт, где будут указаны все данные этого гражданина, а также сколько токенов он купил и под какие условия. Данный контракт позволяет налоговым органам вычислять доходы, полученные гражданами Канады от инвестиционной деятельности.



Практически похожие условия существуют и в США, но более строгие. Чтобы покупать токены ICO гражданин США должен зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и сдать экзамены на предмет финансовой грамотности. Это делается с целью защиты прав потребителя, чтобы не грамотные люди не могли инвестировать и не потеряли свои деньги от незнания. Если человек не может сдать финансовый экзамен, он может нанять дипломированного специалиста с верификацией Комиссии по ценным бумагам, который будет представлять его интересы.



В Канаде нет требований к образованию и любой человек, заключив инвестиционный договор может принять участие в ICO, если комиссия по ценным бумагам Канады разрешила его проведение.



Таким образом, государство обеспечивает строгий контроль всех ICO, проводимых в стране. Если Комиссия по ценным бумагам дала добро на проведение ICO оно не является мошенническим, таким образом права граждан будут защищены. Государство это гарантирует, а взамен осуществляет полный контроль и учет





В заключении:



После событий в Китае, когда государство практически запретило проведение ICO в стране, резко ужесточив требования, предъявляемые к ICO, Комиссия по ценным бумагам Канады, выступила с официальным заявлением, в котором указала, что ICO необходимы для развития экономики страны, а также для развития новых передовых технологий. ICO помогают привлечь деньги инвесторов на перспективные разработки и таким образом, способствуют прогрессу.



Канада относится к тем не многочисленным государствам, где за проведением ICO установлен жесткий контроль. Любое ICO, чтобы выйти на канадский рынок должно получить одобрение Комиссии по ценным бумагам Канады.



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Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59c120fda9b62 Хочу продолжить серию своих статей о том, как регулируется правовое положение ICO в разных странах.Сегодня я вам хочу рассказать о Канаде.Некоторые эксперты называют Канаду копией США, так как в своей политике Канада следует за США, всегда и везде ее поддерживает. Во многих аспектах у них и сходное законодательство. Вообще многие взгляды на жизнь в Канаде и США совпадают.Тем не менее называть Канаду копией США, не совсем верно, прежде всего потому, что это государство больше США. Но вся экономика Канады ориентирована на США. Канада всегда предпочитала дружить и во всем поддерживать своего ближайшего соседа. А вот когда США ввело заградительные пошлины на ввоз товаров из Канады в размере 35%, это был удар в спину для Канады. Фактически США остановило всю промышленность Канады, так как рынок этой страны был ориентирован практически на единственное государство в мире - США.Тем не менее, в отношении ICO позиция Канады совпадает с позицией США.В этой стране могут продаваться только те токены тех ICO, которые являются акциями. Чтобы определить являются ли токены акциями существуют специально разработанные тесты. Здесь все как в США. А дальше идут отличия.В отличии от США, где тесты вырабатываются судебной системой в результате принятой судебной практики по уже прошедшим судебным делам и вынесенным судебным решениям, тесты в Канаде вырабатываются не в результате судебных решений, а специально разработанным государственным органом под названием Комиссия по ценным бумагам Pacific Coin. Именно Pacific Coin решает являются ли токены конкретного ICO ценными бумагами или нет.В США окончательное решение являются ли токены ICO ценными бумагами или нет может дать только суд, а не финансовый орган. Поэтому большинство ICO и не работает с гражданами США. Тем не менее, любая юридическая компания, которая имеет лицензию на работу может дать компетентное заключение соответствуют ли токены ICO тестам по ценным бумагам. Данное экспертное заключение не будет иметь силу закона, но в суде будет являться мощным доказательством того, что ICO проверило свои токены на предмет их соответствия акциям США и руководство ICO было уверено, что поступает в соответствии с законом, продавая свои токены гражданам США. А если человек уверен в своей правоте, то его нельзя судить по американскому законодательству, так как отсутствует его вина.В Канаде другая система. Прежде чем выйти на ICO в Канаде, компания должна обратиться в Комиссию по ценным бумагам Pacific Coin. Эта комиссия, согласно разработанным и принятым ей тестам проверяет являются ли токены ICO акциями. Если комиссия подтвердит, что токены являются акциями, то ICO имеет право на работу в Канаде и продажу токенов гражданам Канады. Причем с каждым гражданином Канады должен быть заключен индивидуальный инвестиционный контракт, где будут указаны все данные этого гражданина, а также сколько токенов он купил и под какие условия. Данный контракт позволяет налоговым органам вычислять доходы, полученные гражданами Канады от инвестиционной деятельности.Практически похожие условия существуют и в США, но более строгие. Чтобы покупать токены ICO гражданин США должен зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и сдать экзамены на предмет финансовой грамотности. Это делается с целью защиты прав потребителя, чтобы не грамотные люди не могли инвестировать и не потеряли свои деньги от незнания. Если человек не может сдать финансовый экзамен, он может нанять дипломированного специалиста с верификацией Комиссии по ценным бумагам, который будет представлять его интересы.В Канаде нет требований к образованию и любой человек, заключив инвестиционный договор может принять участие в ICO, если комиссия по ценным бумагам Канады разрешила его проведение.Таким образом, государство обеспечивает строгий контроль всех ICO, проводимых в стране. Если Комиссия по ценным бумагам дала добро на проведение ICO оно не является мошенническим, таким образом права граждан будут защищены. Государство это гарантирует, а взамен осуществляет полный контроль и учетПосле событий в Китае, когда государство практически запретило проведение ICO в стране, резко ужесточив требования, предъявляемые к ICO, Комиссия по ценным бумагам Канады, выступила с официальным заявлением, в котором указала, что ICO необходимы для развития экономики страны, а также для развития новых передовых технологий. ICO помогают привлечь деньги инвесторов на перспективные разработки и таким образом, способствуют прогрессу._____________________Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:58 .