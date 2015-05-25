ICO Utwglobus окончание 15.11.17

Всем привет.
Данную тему меня подтолкнуло открыть проводимое мою ICO.
Т.к я длительное время работаю на "дядю" в сфере логистики. Пришла в голову идея о внедрении блокчейн ( цепочки блоков ) в перевозку грузов. На самом деле такое данное внедрение даст возможность исключить посредников, многих сотрудников. Ведь для содержания любого ОСП склада, Автоколонны требуются не малые средства: это и зарплата сотрудников, коммунальные расходы, аренда помещений, и т.д
Все затраты ведут к удорожанию стоимости перевозки.
В моей идее заложено сотрудничество, заказчика и исполнителя.
Если грубо обрисовать , то заказчик заносит информацию о необходимости перевозки груза, указывается характеристики и стоимость, которую он готов заплатить. Далее исполнитель, подбирает задачу которую он сможет выполнить, за определенную стоимость. Как исполнителей, так заказчиков на ресурсе может быть не ограниченное кол-во.
Во первых это создаст конкуренцию на рынке. Частные перевозчики будут иметь возможность зарабатывать также как и крупные компании. За работу сможет браться любой.
Системы денежных отношений построены ETHEREUM. Кстати разработчики ETHEREUM готовы разработать контракт за кругленькую сумму.
Основной проблемой как всегда является финансовая сторона.
Вот и решил провести ICO. с целью собрать хоть какие то средства. Я понимаю, что сейчас в этой сфере множество "кидал" и т.д Но у меня иного пути нет, как поиск инвесторов.
Мой сайт https://www.globus-system.com/
ICO трекеры, которые разместили мой проект:
https://foundico.com/ico/utwglobus.html
https://www.smithandcrown.com/icos/
https://icotracker.net/project/globus
https://tokentops.com/
Суть ICO : сбор средств для реализации проекта.
При переводе ETH на адрес контракта указанного на сайте, на ваш кошелек придут токены GLB (Globuscoin)
из расчета 1ETH=1000 GLB ( на сайте полное описание )
Первым 100 пользователям которые приобретут токены, 100% bonus.
т.е при покупке к примеру 100 токенов, я буду переводить в ручном режиме на тот же адрес еще 100 токенов.
В дальнейшем эти токены будут в обороте на сайте, оплата перевозки будет проводиться внутренней криптовалютой GLB.
Всем удачи
Если необходима информация подробнее , всегда рад.