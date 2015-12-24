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bittrading.cc - рефбек от FEDREZERV

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Старый Сегодня, 17:49
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 1,758
Благодарностей: 794
УГ: 8
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bittrading.cc - рефбек от FEDREZERV
Предлагаю своим рефералам рефбек из проекта bittrading.cc в размере 50 % от моего реферального вознаграждения

Условия получения:

1) Регистрация по моей реферальной ссылке, в кабинете Ваш ник должен отображаться в качестве моего реферала
2) Внесение Вашего депозит в проект bittrading.cc, начисление мне реферальных проектом
3) Отписаться мне в лс на форуме: ваш ник в проекте, сумма депозита и счет платежной системы для перечисления рефбека
4) Настоящее предложение действительно при работающем (платящем) проекте


Примечание: рефбек в Bitcoin выплачивается с депозита суммой не менее 0.02 BTC
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Получаю много халявных биткойнов тут и тут
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Последний раз редактировалось FEDREZERV; Сегодня в 18:11.
FEDREZERV на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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