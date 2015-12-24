bittrading.cc - рефбек от FEDREZERV

Предлагаю своим рефералам рефбек из проекта bittrading.cc в размере 50 % от моего реферального вознаграждения
Условия получения:
1) Регистрация по моей реферальной ссылке, в кабинете Ваш ник должен отображаться в качестве моего реферала
2) Внесение Вашего депозит в проект bittrading.cc, начисление мне реферальных проектом
3) Отписаться мне в лс на форуме: ваш ник в проекте, сумма депозита и счет платежной системы для перечисления рефбека
4) Настоящее предложение действительно при работающем (платящем) проекте
Примечание: рефбек в Bitcoin выплачивается с депозита суммой не менее 0.02 BTC