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Itfunds - Itfunds.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:31
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Старый Сегодня, 17:30
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 3,372
Благодарностей: 280
УГ: 18
КП: 0.000
Itfunds - Itfunds.cc
Я не администратор

https://itfunds.cc



Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
ITFunds.cc - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:


Цитата:
Планы на 1 день | Основной возврат
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 15,00 - $ 50,00 1,20
План 2 $ 51,00 - $ 100,00 1,30
План 3 $ 101,00 - $ 500,00 1,40
Примите: Perfecty Money



Минимальные расходы: $ 15
Максимальный расход: 500 долларов США
Мониторинг: 1 день
Вывод средств: мгновенный

Направление: 1%
Добавлено: 18 сентября 2017 г.
Последняя выплата: сентябрь-19,2017

Наши инвестиции:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U15491422. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ITFunds.cc User hyipregular.. Date: 04:04 19.09.17. Batch: 188601694.
__________________
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Последний раз редактировалось lynguyenchina; Сегодня в 17:32.
lynguyenchina вне форума  
Старый Сегодня, 17:44
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,762
Благодарностей: 173
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Itfunds - Itfunds.cc
7 дней уже ему.
__________________
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 17:54
#3
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 6,918
Благодарностей: 1,780
УГ: 34
КП: 0.084
подарки
Re: Itfunds - Itfunds.cc
Цитата:
Сообщение от Old Seaman Посмотреть сообщение
7 дней уже ему.
та типа партизан же, может еще переоденется
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Старый Сегодня, 18:30
#4
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,762
Благодарностей: 173
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Itfunds - Itfunds.cc
Site Age: 7 days old
Global Rank: Global #9,324,375
Site Status: Online
Primary Traffic: Russia (Ranked #1,152,740 in Russia)
Server Signature: NGUARDX
IP Address: 185.186.53.137

О, ты есть русский партизан..
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Old Seaman на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:31
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