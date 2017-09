lynguyenchina Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 18.11.2014 Сообщений: 3,372 Благодарностей: 280 УГ: 18 КП: 0.000

Itfunds - Itfunds.cc



https://itfunds.cc







Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

ITFunds.cc - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе. Инвестиционные планы:





Цитата: Планы на 1 день | Основной возврат

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 15,00 - $ 50,00 1,20

План 2 $ 51,00 - $ 100,00 1,30

План 3 $ 101,00 - $ 500,00 1,40







Минимальные расходы: $ 15

Максимальный расход: 500 долларов США

Мониторинг: 1 день

Вывод средств: мгновенный



Направление: 1%

Добавлено: 18 сентября 2017 г.

Последняя выплата: сентябрь-19,2017



Наши инвестиции:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U15491422. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ITFunds.cc User hyipregular.. Date: 04:04 19.09.17. Batch: 188601694. Я не администраторПримите: Perfecty MoneyМинимальные расходы: $ 15Максимальный расход: 500 долларов СШАМониторинг: 1 деньВывод средств: мгновенныйНаправление: 1%Добавлено: 18 сентября 2017 г.Последняя выплата: сентябрь-19,2017Наши инвестиции:The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U15491422. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ITFunds.cc User hyipregular.. Date: 04:04 19.09.17. Batch: 188601694.

Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) "Представитель" и "Премиум" __________________Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме группи " Последний раз редактировалось lynguyenchina; Сегодня в 17:32 .