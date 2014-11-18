Itfunds - Itfunds.cc

Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
ITFunds.cc - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:
Цитата:
Планы на 1 день | Основной возврат
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 15,00 - $ 50,00 1,20
План 2 $ 51,00 - $ 100,00 1,30
План 3 $ 101,00 - $ 500,00 1,40
Примите: Perfecty Money
Минимальные расходы: $ 15
Максимальный расход: 500 долларов США
Мониторинг: 1 день
Вывод средств: мгновенный
Направление: 1%
Добавлено: 18 сентября 2017 г.
Последняя выплата: сентябрь-19,2017
Наши инвестиции:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U15491422. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ITFunds.cc User hyipregular.. Date: 04:04 19.09.17. Batch: 188601694.