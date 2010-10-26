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40 статейных ссылок. Отличные статейные ссылки для вашего сайта
Здравствуйте!
Вам нужен статейный прогон? Тогда вы нашли подходящий для себя вариант!
Отличная база, собранная и тестируемая на протяжении полугода!
Главное отличие этой базы от всех остальных предложений в том, что в ней лучшие ресурсы рунета, где можно разместить статью с анкорной (безанкорной) ссылкой на ваш сайт, в базе нет сайтов на движке k-2 joomla.
Всего около 5-6 разных движков
База выбиралась по показателям Chektrast.
Спам по Chektrast не превышает 10%(1-2 ссылки с спамом до 20%).
Траст также в большинстве хороший.
Без АГС фильтров.
Высокий тиц(общий тиц базы 13000+).
Все ссылки открыты для индексации.
Подробные свойства каждой ссылке по Chektrast
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Всего в базе 40 сайтов.
Эффект от прогона: данный прогон подойдет для любых сайтов, как для молодых ещё непроиндексированных в пс, так и для уже имеющих ссылочную массу. После прогона вы получите тиц 10-80 (проверено на сайтах, не имеющих тиц и не находящихся в индексе пс), рост позиций нч, сч (также проверено на слабо конкурентных нч запросах), в связи с чем и рост трафика на сайте.
Цены:
Прогон по 40 сайтам 500 руб.
Прогон под ключ 1100 руб(написание статьи 1500 знаков, ручное размножение статьи на 40 экземпляров)
Сроки выполнения заказа= 2-7 рабочих дней.
Связаться со мной можно по мылу blogprogon @ yandex.ru
добавлено через 1 минуту
Двум пользователям с высокой репутацией, сделаю бесплатный прогон за отзыв( с вас статьи для размещения, 40 штук)
Последний раз редактировалось blogprogon; Сегодня в 15:55.
Причина: Добавлено сообщение