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40 статейных ссылок. Отличные статейные ссылки для вашего сайта

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Старый Сегодня, 15:54
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
40 статейных ссылок. Отличные статейные ссылки для вашего сайта
Здравствуйте!
Вам нужен статейный прогон? Тогда вы нашли подходящий для себя вариант!
Отличная база, собранная и тестируемая на протяжении полугода!
Главное отличие этой базы от всех остальных предложений в том, что в ней лучшие ресурсы рунета, где можно разместить статью с анкорной (безанкорной) ссылкой на ваш сайт, в базе нет сайтов на движке k-2 joomla.

Всего около 5-6 разных движков

База выбиралась по показателям Chektrast.
Спам по Chektrast не превышает 10%(1-2 ссылки с спамом до 20%).
Траст также в большинстве хороший.
Без АГС фильтров.
Высокий тиц(общий тиц базы 13000+).
Все ссылки открыты для индексации.
Подробные свойства каждой ссылке по Chektrast
[nofollow]
Всего в базе 40 сайтов.

Эффект от прогона: данный прогон подойдет для любых сайтов, как для молодых ещё непроиндексированных в пс, так и для уже имеющих ссылочную массу. После прогона вы получите тиц 10-80 (проверено на сайтах, не имеющих тиц и не находящихся в индексе пс), рост позиций нч, сч (также проверено на слабо конкурентных нч запросах), в связи с чем и рост трафика на сайте.

Цены:
Прогон по 40 сайтам 500 руб.
Прогон под ключ 1100 руб(написание статьи 1500 знаков, ручное размножение статьи на 40 экземпляров)

Сроки выполнения заказа= 2-7 рабочих дней.

Связаться со мной можно по мылу blogprogon @ yandex.ru

добавлено через 1 минуту
Двум пользователям с высокой репутацией, сделаю бесплатный прогон за отзыв( с вас статьи для размещения, 40 штук)
__________________
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Последний раз редактировалось blogprogon; Сегодня в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
blogprogon на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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