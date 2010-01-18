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Заработок на крипто-валюте

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Старый Сегодня, 15:54
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Заработок на крипто-валюте
Делюсь инфой !
Кто в теме криптовалют, тот знает, что многие компании перед запуском своего проекта запускают раздачу своих токенов.

На некоторых можно заработать всего несколько центов, на других сотни баксов. Без каких-либо затрат.

Предлагаю попробовать проект, который дает 50 своих токенов WCX за регистрацию (примерно 5$).

Минус, продать можно будет только где-то с 10 октября (ICO начинается 1 октября 2017).

Плюс в том, что за приглашенных друзей дают по 50 WCX (5$) за каждого, до лимита в 1000 человек с аккаунта, итого максимум 50.000 WCX.

Вот ссылка по которой надо пройти регистрацию для получения халявы:

Реф: https://wcex.co/?ref=gpKgs1Z
Не реф: https://wcex.co

По какой регаться и регаться ли вообще Ваше дело, но лишними монетки не будут.
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