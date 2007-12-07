Экономику пустят под нож, чтобы увеличить расходы на силовиков Правительство России в понедельник одобрило проект федерального бюджета на 2018 год, заложив в него сокращение расходов на поддержку экономики и социальное обеспечение населения.



Согласно документу, который опубликован Минфином на портале нормативных актов, при доходах в 15,182 триллиона рублей государство намерено потратить 16,514 триллионов рублей.



"Дыра" в казне составит 1,332 триллиона рублей - почти вдвое меньше, чем в текущем году. Уменьшить ее, как считает Минфин, поможет резкий - на 504 млрд рублей - рост доходов, и сокращение расходной части на 373 млрд рублей.

Расходы на соцполитику по сравнению с 2017 годом решено сократить на 7,8% - с 5,071 до 4,703 триллиона рублей. В том числе расходы на пенсии - на 12,9%, с 3,651 до 3,233 триллиона рублей.



Расходы на армию ("национальная оборона") и полицию ("национальная безопасность и правоохранительная деятельность") суммарно составят 5,121 триллиона рублей. Из них - 2,242 трлн рублей - в открытой части бюджета, а 2,879 трлн заявлены как секретные - они учтены в общей сумме, но без указания конкретных проектов и статей.

По сравнению с 2017 годом (4,85 трлн рублей) силовики получат, таким образом, дополнительные 271 млрд рублей, или 5,5%.



Расходы на содержание органов госвласти практически не изменятся - 1,246 трлн рублей. В результате суммарно на чиновников, армию и полицию бюджет потратит 6,367 трлн рублей, или 38% всех расходов.



Не получит новых денег система образования - расходы останутся на прошлогоднем уровне в 626 млрд рублей. Не будет инвестиций и в здравоохранение - федеральный бюджет потратит на эти цели 438 млрд рублей против 446 в прошлом году.



На 11% больше, чем на здравоохранение, правительство вложит в покупку валюты на Московской бирже - 488 млрд рублей.



Ассигнования на спорт решено сократить практически вдвое в следующем году (с 102 до 58,9 млрд рублей) и еще в 1,5 раза в 2019-м - до 37 млрд рублей.



Вложения в госСМИ незначительно вырастут в следующем году (82 млрд рублей), однако после президентских выборов будут урезаны почти на 20%, до 67 млрд рублей.

На 10% решено снизить ассигнования на культуру и охрану окружающей среды.



Резкий - на 17,5% - рост расходов связан с обслуживанием государственного долга. На оплату процентов по привлеченным займам Минфину придется направить 845 млрд рублей, или каждый 20й рубль.

Закрывать дыру в бюджете правительство намерено за счет привлечение долга (на 890 млрд рублей) и средств Фонда национального благосостояния. Резервный фонд в проекте бюджета не указан, так как его средства - 920 млрд рублей - будут исчерпаны в 2017 году.



Бюджет настроен на решение задачи роста экономики, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, для этой цели правительство поддерживает низкий дефицит казны, ограничивая приток денег в экономку по бюджетому каналу и помогая ЦБ контролировать инфляцию.



Цитата: "Мы видим уже результаты, думаем, что ЦБ может в рамках и тех прогнозов, которые сегодня рассматривало правительство, дальше смягчать денежно-кредитную политику. Для нас это самое главное условие для экономического роста, поскольку снижение стоимости кредитных ресурсов может существенно поддержать частные источники инвестиций"



Источник Согласно документу, который опубликован Минфином на портале нормативных актов, при доходах в 15,182 триллиона рублей государство намерено потратить 16,514 триллионов рублей.- почти вдвое меньше, чем в текущем году. Уменьшить ее, как считает Минфин, поможет резкий - на 504 млрд рублей - рост доходов, и сокращение расходной части на 373 млрд рублей.Расходы на соцполитику по сравнению с 2017 годом решено сократить на 7,8% - с 5,071 до 4,703 триллиона рублей.Расходы на армию ("национальная оборона") и полицию ("национальная безопасность и правоохранительная деятельность") суммарно составят 5,121 триллиона рублей. Из них - 2,242 трлн рублей - в открытой части бюджета, а 2,879 трлн заявлены как секретные - они учтены в общей сумме, но без указания конкретных проектов и статей.Расходы на содержание органов госвласти практически не изменятся - 1,246 трлн рублей. В результате суммарно на чиновников, армию и полицию бюджет потратит 6,367 трлн рублей, или 38% всех расходов.- расходы останутся на прошлогоднем уровне в 626 млрд рублей. Не будет инвестиций и в здравоохранение - федеральный бюджет потратит на эти цели 438 млрд рублей против 446 в прошлом году.На 11% больше, чем на здравоохранение, правительство вложит в покупку валюты на Московской бирже - 488 млрд рублей.Ассигнования на спорт решено сократить практически вдвое в следующем году (с 102 до 58,9 млрд рублей) и еще в 1,5 раза в 2019-м - до 37 млрд рублей.Вложения в госСМИ незначительно вырастут в следующем году (82 млрд рублей), однако после президентских выборов будут урезаны почти на 20%, до 67 млрд рублей.На 10% решено снизить ассигнования на культуру и охрану окружающей среды.Резкий - на 17,5% - рост расходов связан с обслуживанием государственного долга. На оплату процентов по привлеченным займам Минфину придется направить 845 млрд рублей, или каждый 20й рубль.Закрывать дыру в бюджете правительство намерено за счет привлечение долга (на 890 млрд рублей) и средств Фонда национального благосостояния. Резервный фонд в проекте бюджета не указан, так как его средства - 920 млрд рублей - будут исчерпаны в 2017 году.Бюджет настроен на решение задачи роста экономики, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, для этой цели правительство поддерживает низкий дефицит казны, ограничивая приток денег в экономку по бюджетому каналу и помогая ЦБ контролировать инфляцию.- заявил Силуанов.

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