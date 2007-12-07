Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,053 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Экономику пустят под нож, чтобы увеличить расходы на силовиков

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:50
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,818
Благодарностей: 6,464
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Экономику пустят под нож, чтобы увеличить расходы на силовиков
Правительство России в понедельник одобрило проект федерального бюджета на 2018 год, заложив в него сокращение расходов на поддержку экономики и социальное обеспечение населения.

Согласно документу, который опубликован Минфином на портале нормативных актов, при доходах в 15,182 триллиона рублей государство намерено потратить 16,514 триллионов рублей.

"Дыра" в казне составит 1,332 триллиона рублей - почти вдвое меньше, чем в текущем году. Уменьшить ее, как считает Минфин, поможет резкий - на 504 млрд рублей - рост доходов, и сокращение расходной части на 373 млрд рублей.
Расходы на соцполитику по сравнению с 2017 годом решено сократить на 7,8% - с 5,071 до 4,703 триллиона рублей. В том числе расходы на пенсии - на 12,9%, с 3,651 до 3,233 триллиона рублей.

Расходы на армию ("национальная оборона") и полицию ("национальная безопасность и правоохранительная деятельность") суммарно составят 5,121 триллиона рублей. Из них - 2,242 трлн рублей - в открытой части бюджета, а 2,879 трлн заявлены как секретные - они учтены в общей сумме, но без указания конкретных проектов и статей.
По сравнению с 2017 годом (4,85 трлн рублей) силовики получат, таким образом, дополнительные 271 млрд рублей, или 5,5%.

Расходы на содержание органов госвласти практически не изменятся - 1,246 трлн рублей. В результате суммарно на чиновников, армию и полицию бюджет потратит 6,367 трлн рублей, или 38% всех расходов.

Не получит новых денег система образования - расходы останутся на прошлогоднем уровне в 626 млрд рублей. Не будет инвестиций и в здравоохранение - федеральный бюджет потратит на эти цели 438 млрд рублей против 446 в прошлом году.

На 11% больше, чем на здравоохранение, правительство вложит в покупку валюты на Московской бирже - 488 млрд рублей.

Ассигнования на спорт решено сократить практически вдвое в следующем году (с 102 до 58,9 млрд рублей) и еще в 1,5 раза в 2019-м - до 37 млрд рублей.

Вложения в госСМИ незначительно вырастут в следующем году (82 млрд рублей), однако после президентских выборов будут урезаны почти на 20%, до 67 млрд рублей.
На 10% решено снизить ассигнования на культуру и охрану окружающей среды.

Резкий - на 17,5% - рост расходов связан с обслуживанием государственного долга. На оплату процентов по привлеченным займам Минфину придется направить 845 млрд рублей, или каждый 20й рубль.
Закрывать дыру в бюджете правительство намерено за счет привлечение долга (на 890 млрд рублей) и средств Фонда национального благосостояния. Резервный фонд в проекте бюджета не указан, так как его средства - 920 млрд рублей - будут исчерпаны в 2017 году.

Бюджет настроен на решение задачи роста экономики, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, для этой цели правительство поддерживает низкий дефицит казны, ограничивая приток денег в экономку по бюджетому каналу и помогая ЦБ контролировать инфляцию.

Цитата:
"Мы видим уже результаты, думаем, что ЦБ может в рамках и тех прогнозов, которые сегодня рассматривало правительство, дальше смягчать денежно-кредитную политику. Для нас это самое главное условие для экономического роста, поскольку снижение стоимости кредитных ресурсов может существенно поддержать частные источники инвестиций"
- заявил Силуанов.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Торгуй, копируя прибыль топовых трейдеров
Бездепозитный бонус 70$. Получить >>
Делайте легкие деньги на биткоин-пузыре и выходите
Aisller на форуме  
Сказали спасибо:
Stas0n (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Qventus заключает сотрудничество с Health, чтобы уменьшить расходы на лекарства inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.09.2017 22:19
Uber отказался от переезда в новую штаб-квартиру, чтобы сократить расходы Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 7 01.09.2017 19:45
Минфин собирается увеличить секретные расходы бюджета до 3,66 триллиона рублей GoDaddy Новости в мире финансов и инвестиций 6 06.10.2016 21:10
Правительство поддержит отечественные интернет-магазины, чтобы увеличить поступления Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 1 01.09.2016 20:14
Белый дом намерен увеличить расходы на борьбу с ИГ в 2017 году TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.03.2016 23:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Алена Соколова
В Китае пройдёт крупный блокчейн-хакатон
От Алена Соколова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mark78
Новые технологии устроят революцию в розничном банкинге
От mark78 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар maxsus
ShareMasterPro.com - ShareMasterPro
От maxsus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
"Осенняя" борьба банков за вкладчиков
От Милаф в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар impressed85
В России запустилась инвестиционная соцсеть eToro
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VESTAXXX
Сhanel и Adidas жалуются полиции на одесскую контрабанду
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,053
Тем
489,533
Сообщений
12,194,375

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram