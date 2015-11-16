5 явных преимуществ для онлайн-коммерсантов, которые принимают у себя криптовалюты

Сейчас уже можно с уверенностью утверждать, что как компании, так и потребители получают огромные выгоды от всеобъемлющего распространения по миру биткойнов и других криптовалют. И это именно так, несмотря на то, что биткойн недавно был в новостях в свете вопросов касающихся его будущего. Но какие существующие конкретные преимущества криптовалют можно перечислить? Почему бизнес хотел бы принимать у себя биткойн и другие криптовалюты? Какие есть возможные выгоды от использования этих технологий у потребителя?
И давайте тогда сейчас ниже рассмотрим 5 преимуществ, которые несут криптовалюты для онлайн-коммерсантов - вместе с одним бонусным пунктом.
1. Никаких чарджбеков для вас
Любой сетевой продавец, который принимает у себя на сайте карты платежных систем Visa, MasterCard, AmEx или другие кредитные карты прекрасно знает о дополнительной стоимости чарджбеков. Вы хотите, чтобы клиенты были бы каждый раз удовлетворены, но помните, что каждый чарджбек будет стоить вам отдельных денег.
Однако, в случае с биткойнами и с другими криптовалютами, в этих платежных системах нет встроенных чарджбеков. Вы сможете, например, договориться по приемлемым решениям таких вопросов, между продавцом и покупателем, но такие платежи будут осуществлены без налагаемого штрафа.
2. Сокращение или даже исключение риска мошенничества
Поскольку в данном случае с криптовалютами мы доверяем математике, а не третье стороне (посреднику), то криптовалюты просто уменьшают для нас риск мошенничества. Вам не обязательно знать получателя средств или получать от него какой-либо идентификатор платежа. Вы просто позволяете вашей системе говорить со своей системой и деньги в итоге получены.
3. Возможности международного рынка торговли
Пользование криптовалютами имеет огромное знание для бизнесов, которые работают на международном рынке. Вы будите просто расширять свой рынок сбыта, чтобы делать бизнес с теми у кого есть на счетах криптовалюта.
4. Комиссия за транзакцию у вас будет ниже, чем оплата обычной комиссии за процессинг Visa / MasterCard /AmEx
Известно, что в прошлом году комиссии за перевод биткойнов выросли, однако, они по-прежнему остаются низкими, когда вы рассматриваете варианты переводов, будь то комиссии за банковский перевод или комиссии за обмен валюты. А такие криптомонеты как BitShares, Dash и некоторые остальные, известны многим пользователям своей низкой комиссией за совершаемые транзакции.
5. Получение и использование денежных средств происходит намного быстрее
Вам не нужно ждать несколько дней, чтобы ваши деньги были доступны. В зависимости от используемой вами криптомонеты, обычно вы можете получить доступ к своим полученным средствам уже в течение часа после совершенной транзакции в вашу пользу.
И обещанный уже выше ранее ваш бонус: использование новых рыночных ниш
Здесь для вас просматривается явная маркетинговая выгода, поскольку вы получаете себе новых клиентов, которые возможно раньше, не были знакомы с вашим бизнесом. И поскольку вы попали в этот круг, который будет принимать криптовалюту, то тем самым вы увеличите свой рыночный торговый потенциал.
И это только начало, так как темп использования криптовалют, основанных на блокчейне сейчас только ускоряется. Преимущества здесь просто ощутимы и у вас ещё будет горячее желание изучать их и далее для успешного ведения своего бизнеса в онлайне.
Перевод специально для mmgp.ru источник
https://text.ru/antiplagiat/59c0fae2cfef4