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5 явных преимуществ для онлайн-коммерсантов, которые принимают у себя криптовалюты





Сейчас уже можно с уверенностью утверждать, что как компании, так и потребители получают огромные выгоды от всеобъемлющего распространения по миру биткойнов и других криптовалют. И это именно так, несмотря на то, что биткойн недавно был в новостях в свете вопросов касающихся его будущего. Но какие существующие конкретные преимущества криптовалют можно перечислить? Почему бизнес хотел бы принимать у себя биткойн и другие криптовалюты? Какие есть возможные выгоды от использования этих технологий у потребителя?



И давайте тогда сейчас ниже рассмотрим 5 преимуществ, которые несут криптовалюты для онлайн-коммерсантов - вместе с одним бонусным пунктом.



1. Никаких чарджбеков для вас



Любой сетевой продавец, который принимает у себя на сайте карты платежных систем Visa, MasterCard, AmEx или другие кредитные карты прекрасно знает о дополнительной стоимости чарджбеков. Вы хотите, чтобы клиенты были бы каждый раз удовлетворены, но помните, что каждый чарджбек будет стоить вам отдельных денег.



Однако, в случае с биткойнами и с другими криптовалютами, в этих платежных системах нет встроенных чарджбеков. Вы сможете, например, договориться по приемлемым решениям таких вопросов, между продавцом и покупателем, но такие платежи будут осуществлены без налагаемого штрафа.



2. Сокращение или даже исключение риска мошенничества



Поскольку в данном случае с криптовалютами мы доверяем математике, а не третье стороне (посреднику), то криптовалюты просто уменьшают для нас риск мошенничества. Вам не обязательно знать получателя средств или получать от него какой-либо идентификатор платежа. Вы просто позволяете вашей системе говорить со своей системой и деньги в итоге получены.



3. Возможности международного рынка торговли



Пользование криптовалютами имеет огромное знание для бизнесов, которые работают на международном рынке. Вы будите просто расширять свой рынок сбыта, чтобы делать бизнес с теми у кого есть на счетах криптовалюта.



4. Комиссия за транзакцию у вас будет ниже, чем оплата обычной комиссии за процессинг Visa / MasterCard /AmEx



Известно, что в прошлом году комиссии за перевод биткойнов выросли, однако, они по-прежнему остаются низкими, когда вы рассматриваете варианты переводов, будь то комиссии за банковский перевод или комиссии за обмен валюты. А такие криптомонеты как BitShares, Dash и некоторые остальные, известны многим пользователям своей низкой комиссией за совершаемые транзакции.



5. Получение и использование денежных средств происходит намного быстрее



Вам не нужно ждать несколько дней, чтобы ваши деньги были доступны. В зависимости от используемой вами криптомонеты, обычно вы можете получить доступ к своим полученным средствам уже в течение часа после совершенной транзакции в вашу пользу.



И обещанный уже выше ранее ваш бонус: использование новых рыночных ниш



Здесь для вас просматривается явная маркетинговая выгода, поскольку вы получаете себе новых клиентов, которые возможно раньше, не были знакомы с вашим бизнесом. И поскольку вы попали в этот круг, который будет принимать криптовалюту, то тем самым вы увеличите свой рыночный торговый потенциал.



И это только начало, так как темп использования криптовалют, основанных на блокчейне сейчас только ускоряется. Преимущества здесь просто ощутимы и у вас ещё будет горячее желание изучать их и далее для успешного ведения своего бизнеса в онлайне.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c0fae2cfef4 Сейчас уже можно с уверенностью утверждать, что как компании, так и потребители получают огромные выгоды от всеобъемлющего распространения по миру биткойнов и других криптовалют. И это именно так, несмотря на то, что биткойн недавно был в новостях в свете вопросов касающихся его будущего. Но какие существующие конкретные преимущества криптовалют можно перечислить? Почему бизнес хотел бы принимать у себя биткойн и другие криптовалюты? Какие есть возможные выгоды от использования этих технологий у потребителя?И давайте тогда сейчас ниже рассмотрим 5 преимуществ, которые несут криптовалюты для онлайн-коммерсантов - вместе с одним бонусным пунктом.Любой сетевой продавец, который принимает у себя на сайте карты платежных систем Visa, MasterCard, AmEx или другие кредитные карты прекрасно знает о дополнительной стоимости чарджбеков. Вы хотите, чтобы клиенты были бы каждый раз удовлетворены, но помните, что каждый чарджбек будет стоить вам отдельных денег.Однако, в случае с биткойнами и с другими криптовалютами, в этих платежных системах нет встроенных чарджбеков. Вы сможете, например, договориться по приемлемым решениям таких вопросов, между продавцом и покупателем, но такие платежи будут осуществлены без налагаемого штрафа.Поскольку в данном случае с криптовалютами мы доверяем математике, а не третье стороне (посреднику), то криптовалюты просто уменьшают для нас риск мошенничества. Вам не обязательно знать получателя средств или получать от него какой-либо идентификатор платежа. Вы просто позволяете вашей системе говорить со своей системой и деньги в итоге получены.Пользование криптовалютами имеет огромное знание для бизнесов, которые работают на международном рынке. Вы будите просто расширять свой рынок сбыта, чтобы делать бизнес с теми у кого есть на счетах криптовалюта.Известно, что в прошлом году комиссии за перевод биткойнов выросли, однако, они по-прежнему остаются низкими, когда вы рассматриваете варианты переводов, будь то комиссии за банковский перевод или комиссии за обмен валюты. А такие криптомонеты как BitShares, Dash и некоторые остальные, известны многим пользователям своей низкой комиссией за совершаемые транзакции.Вам не нужно ждать несколько дней, чтобы ваши деньги были доступны. В зависимости от используемой вами криптомонеты, обычно вы можете получить доступ к своим полученным средствам уже в течение часа после совершенной транзакции в вашу пользу.Здесь для вас просматривается явная маркетинговая выгода, поскольку вы получаете себе новых клиентов, которые возможно раньше, не были знакомы с вашим бизнесом. И поскольку вы попали в этот круг, который будет принимать криптовалюту, то тем самым вы увеличите свой рыночный торговый потенциал.И это только начало, так как темп использования криптовалют, основанных на блокчейне сейчас только ускоряется. Преимущества здесь просто ощутимы и у вас ещё будет горячее желание изучать их и далее для успешного ведения своего бизнеса в онлайне.Перевод специально для mmgp.ru источник

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