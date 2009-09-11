[ANN] [pre-ICO] FinTab – система учета крипто портфелей

Наиболее полнофункциональные сервисы имеют следующие возможности:
Учет добавления и обмена валюты.
Дашборд.
Стандартные отчеты с экспортом.
Импорт данных из CSV.
Сложная интеграция (API) с биржами.
Портфели.
При этом нет сервиса, у которого:
Были бы одновременно десктоп-версия и удобное мобильное приложение.
Учет купленных токенов в ICO (которые ещё не вышли на рынок).
Учет бирж и кошельков, на которых приобретена валюта.
Разделение на агентский и клиентский аккаунт.
Расчета изменений и ROI по портфелю с учетом множественных операций (ввод, вывод, обмен валюты).
Расчета изменений по валюте с учетом множественных операций (ввод, вывод, обмен валюты).
Решение
Мы сделаем систему, в которой будет сочетаться удобный дизайн и функционал, реализованы возможности, которых сейчас нет ни у одного сервиса. При этом у нас у же есть рабочий сервис в бета-версии.
Наша цель — через год стать крупнейшим мультиплатформенным сервисом по учету криптовалютных портфелей.
Целевая аудитория
Мы делаем систему как для личного использования, так и для управления инвестициями. FinTab рассчитан на несколько категорий пользователей, каждой из которых нужен определенный функционал:
Частные инвесторы — пользователи, которые покупают криптовалюты на средние и долгосрочные позиции, почти не занимаются активной торговлей, в основном рассчитывают на рост курса валют.
Трейдеры — активные пользователи, работающие как на коротких, так и на длинных позициях. Производят множество операций, могут иметь несколько портфелей.
Малые фонды (управление) — трейдеры, которые берут финансы под управление, ведут несколько клиентов.
Фонды — отдельная категория. Отличается большим количеством клиентов и потоком операций. Для них мы готовы делать индивидуальные коробочные версии или расширенный функционал под конкретные задачи.
Интерес инвесторов и пользователей
Существует 2 противоположных интереса:
Интерес инвесторов — постоянный рост стоимости токенов с целью получения прибыли от покупки и продажи FNT.
Интерес конечных пользователей — качественный продукт за приемлемую стоимость.
Для развития системы необходимо привлечение инвестиций, при этом мы заинтересованы в том, чтобы сервис FinTab был качественным SaaS-продуктом привлекательным для пользователей.
Мы оценили потенциальное количество пользователей нашей системы к третьему кварталу 2018 года. Исходя из этого, мы рассчитали, какое количество токенов можем выпустить на рынок, чтобы не обесценить сервис и токен (основное обеспечение токенов — это оплата сервиса FinTab).
После проведения заключительного этапа ICO токены будут в свободном обращении на биржах и их стоимость будет регулироваться рынком и количеством пользователей системы.
Независимо от курса токена, стоимость сервиса будет фиксированной в FNT.
Интерес инвесторов
Фиксированная стоимость сервиса обеспечивает:
Первичную ценность токена, как средства для оплаты сервиса учета криптовалютных портфелей.
Рост курса FNT по отношению к другим валютам по мере роста количества пользователей сервиса FinTab (рост спроса на токены FNT).
Прогнозируемая динамика курса FNT и бонусы на ICO:
Pre-ICO: 1FNT = $0.1
ICO + бонусы: 1FNT = $0.3
ICO: 1FNT = $0.4
Расчетная рыночная стоимость: 1FNT = $0.8
Начисления:
Для возврата токенов на рынок после использования в системе, токены будут начисляться инвесторам в зависимости от их количества у держателя (подробнее в WhitePaper в разделе «Выпуск и продажа токенов»).
Интерес пользователей
Децентрализованная циркуляция токенов исключает резкий дефицит (использованные в системе токены не будут уничтожаться).
Фиксированная стоимость сервиса (в токенах FNT) обесчит децентрализованное регулирование стоимости токена FNT.
Возможность получить качественный продукт за низкую стоимость: купить токены на pre-ICO и ICO и использовать их для дальнейшей оплаты сервиса.
Выпуск и продажа токенов FNT
Токен FinTab (FNT) выпускается на базе блокчейна на основе кода Ethereum.
Процесс продажи токенов будет защищен через личный кабинет инвестора.
В токенах FinTab будет реализован smart-контракт для возврата токенов на рынок:
При оплате сервиса 10% токенов FNT переходит команде FinTab.
Оставшиеся 90% токенов начисляются инвесторам*, пропорционально количеству токенов FNT на их счете относительно общего количества FNT.
Smart-контракт обеспечивающий циркуляцию токенов в системе.
*В распределении токенов участвуют инвесторы держащие на счете более 2000 FNT.
Сбор средств и выпуск токенов FinTab призван профинансировать разработку системы, внедрение блокчейна, а также сбор средств на маркетинг и продвижение сервиса.
Всего будет эмитировано 35 миллионов FinTab токенов (FNT):
28 млн FNT будет продано суммарно в ходе всех этапов ICO для развития системы.
3 млн FNT зарезервировано для команды и партнеров.
1 млн FNT зарезервировано на вознаграждения за помощь проекту (bounty).
3 млн FNT будут составлять резервный фонд*.
*Если все токены будут распроданы в течение первых 3-х недель после начала ICO, то будет использован резервный фонд. В ином случае токены из резервного фонда будут уничтожены.
Этапы ICO
1. Pre-ICO (12 октября — 12 ноября 2017).
На стадии Pre-ICO будет продано 2 миллиона FNT.
Стоимость 1 FNT = $0.1
Soft Cap — $43,000
Cap — $100,000
Hard Cap — $200,000
Собранные средства пойдут на разработку и продвижение сервиса, мобильного приложения, маркетинг и в фонд оплаты труда команды FinTab.
2. ICO (декабрь 2017).
На стадии ICO будет продано 26 миллионов FNT.
Стоимость 1 FNT = $0.4
Soft Cap — продано 10 млн FNT
Cap — продано 18 млн FNT
Hard Cap — продано 26+3 млн FNT
Будет действовать следующая система бонусов:
В первые 48ч +30% токенов.
В следующие 5 дней +20% токенов.
Во вторую неделю +10% токенов.
В третью неделю +5% токенов.
В четвертую неделю бонусные начисления не производятся.
Если все токены будут распроданы в течение первых 3-х недель после начала ICO, то будет использован резервный фонд. В ином случае токены из резервного фонда будут уничтожены.
После четвертой недели продажа токенов прекращается. Все непроданные токены будут уничтожены.
Собранные средства в основном пойдут на разработку инфраструктурных составляющих системы и её интеграцию с криптовалютными биржами для получения актуальных данных по курсам криптовалют, токенов, что позволит улучшить точность и своевременность отображаемой в системе информации. Также часть средств пойдет на маркетинг и в фонд оплаты труда команды.
Собранные средства позволят:
внедрить блокчейн для децентрализованной обработки и хранения базы данных операций пользователей;
поддерживать постоянное развитие системы;
сформировать службу поддержки сервиса.
План развития системы (Road map)
3 августа — 17 сентября 2017
Закрытое альфа-тестирование.
Ручное добавление и изменение транзакций (в том числе учет комиссий).
Создание и работа с неограниченным количеством портфелей.
Информация по портфелю.
Информация по купленной валюте (где, когда, в каком количестве).
Информация по бирже/кошельку (общая оценка, какие валюты и в каком количестве).
Добавление своих валют и бирж/кошельков.
Оценки profit/loss, изменения по портфелю и валюте в отдельности.
Перевод на английский.
18 сентября — 11 октября 2017
Бета-тестирование.
Импорт CSV.
Проработка UX/UI дизайна.
Разработка мобильного приложения на Android.
Подготовка к pre-ICO.
12 октября — 30 ноября 2017
Старт pre-ICO (12 октября).
Релиз мобильного приложения на Android.
Интеграция с биржами через API.
Экспорт статистики.
Добавление инструментов для аналитики.
Разработка мобильного приложения на iOS.
Декабрь 2017
Проведение ICO.
Проработка функционала для аккаунтов «Manage».
Тест монетизации сервиса.
Январь-май 2018
Разработка собственного API по курсам валют, токенов ICO и их историческим значениям.
Внедрение блокчейн для обработки и хранения базы данных транзакций пользователей.
Формирование службы поддержки.
Процесс непрерывного совершенствования (всегда).
Команда FinTab
Михаил Фадеев, основатель проекта.
Григорий Мальцев, сооснователь проекта.
Николай Ожогов, технический директор.
Дмитрий Моторин, руководитель команды мобильной разработки.
Кирей Вадим, основной разработчик мобильного приложения.
Стас Бондаренко, UX/UI дизайнер.
Иван Тесленко, переводчик с русского на английский.
Тарас Корничук, руководитель команды разработчиков.
Павел Капцан, full stack программист.
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