Где можно расплатиться криптовалютой сегодня?

С каждым годом криптовалюты по всему миру получают всю большую популярность и вес – люди инвестируют в них, торгуют на бирже, зарабатывают и пополняют свой крипто-кошелек. Позиция органов государственной власти РФ, сводившаяся к тому, что на территории РФ все криптовалютные операции определялись как пособничество терроризму, к счастью, также сменилась более лояльным отношением, стали открываться интернет-магазины, обменные пункты, организации принимают крипту за оплату товаров и услуг.
Где и как в России, и не только в ней, можно расплатиться, имея приличный запас крипто-кошелька, об этом и пойдет речь в настоящей статье.
Тщательнее проверяйте обменные пункты и сервисы, принимающие оплату в криптовалюте, не нарвитесь на мошенников!
Как расплатится?
В первую очередь нужно обратить внимание, что произвести оплату криптовалютой можно лишь имея свой электронный кошелек. Давайте кратко посмотрим, какие наиболее популярные крипто-кошельки в настоящие время существуют, чтобы выбрать тот, который наиболее подходит Вам для накопления и последующей реализации.
1. Mycelium. Особенность данного кошелька в безопасности средств. Реализуется это создание резервной копией счета, защищенной паролем из 12 слов. Платформа для работы – Android.
2. Coinbase. Существует возможность интеграции со счетами в банках США. Есть возможность перевода цифровых денег в фиатные. Существует возможность обмена валют, не покидая кошелька. Расплачиваться валютой с данного кошелька возможно через мобильный сервис Fold Мobile. Минус кошелька состоит в отсутствии анонимности. При переводе средств на банковскую карту необходимо «засветить» свои паспортные данные. Про безопасность. Технология Multisig разрешает переводы с использованием нескольких ключей, к которым администрация сервиса имеет доступ. Не очень приятный довесок к вообщем-то, неплохому, функционалу.
3.Blockchain. Ососбенность кошелька состоит в абсолютной анонимности и простоте переводов. Однако покупка биткоинов за фиатные деньги невозможна. Безопасность обеспечена одноразовыми ключами. Можно создать резервную копию счета.
4. Circle. Мгновенные международные переводы в традиционных валютах. Технология бесконтактных платежей NFC мобильного сервиса для Android. Возможность производить переводы без комиссии. Минус – обработка операций занимает до нескольких дней. Счета в биткоинах застрахованы.
5. Харо.Основная функция кошелька – перевод средств при небольшой комиссии. При регистрации необходима привязка к платежной карте. Распространенный минус для электронных кошельков – доступ администраторов к ключам клиентов, а также задержка при обновлении баланса. Имели место жалобы на блокировку кошельков. Плохая работа технической поддержки сервиса.
Таким образом, при выборе биткоин-кошелька владельцам биткоинов, большое внимание необходимо заострить на технологиях безопасности и желательно на отсутствие доступа админов к кодам и паролям.
Однако почему-то во всех кошельках происходит как раз наоборот. Может это и продиктовано желанием оперативно помочь пользователем при возникновении проблем, но и в случаях мошеннических взломов счетов, когда все системы безопасности, не помогают, вполне естественно, предусмотреть компенсацию со стороны администрации сворованных мошенниками сумм. Иначе, зачем тогда администрации нужен доступ? Открытый вопрос.
С кошельками, через которые можно оплатить товары и услуги крипто-валютой разобрались. Излишне говорить, что они должны быть пополнены криптовалютой. Способы пополнения кошельков, т.е. собственно говоря, процесс получения крипты, зарабатывания это тема для отдельной статьи, и не одной. Майнинг, биткоин-краны, ICO– стартапы – вот самая малая часть проектов через что можно заработать криптовалюту и пополнить ею ваш электронный кошелек.
Теперь собственно остался сам процесс оплаты. На разных сайтах и сервисах, он конечно разный, однако один момент можно выделить – отсутствие анонимности. Приобретая товары, необходимо указывать адрес доставки, то есть сама идея криптовалюты когда все анонимно и ничего нельзя отследить, немного теряется. Возможно, чтобы этого избежать стоит приобретать не товары и услуги, а расплачиваться на сервисах, которые не требуют ввода личных данных (реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес и т.д). Но в таком случае будет иметь место некоторое ограничение применения криптовалюты, что, понятным образом, не обрадует их владельцев.
Что это - недоработка, упущение создателей крипты или завуалированный способ привлечения новых людей в процесс получения и реализации криптовалюты, прикрывающий саму идею анонимности криптовалютных операций? ------------------------
Автор:(dnk1984)
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