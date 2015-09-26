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Где можно расплатиться криптовалютой сегодня?

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Старый Сегодня, 15:01
#1
Интересующийся
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 144
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.022
Где можно расплатиться криптовалютой сегодня?
С каждым годом криптовалюты по всему миру получают всю большую популярность и вес – люди инвестируют в них, торгуют на бирже, зарабатывают и пополняют свой крипто-кошелек. Позиция органов государственной власти РФ, сводившаяся к тому, что на территории РФ все криптовалютные операции определялись как пособничество терроризму, к счастью, также сменилась более лояльным отношением, стали открываться интернет-магазины, обменные пункты, организации принимают крипту за оплату товаров и услуг.
Где и как в России, и не только в ней, можно расплатиться, имея приличный запас крипто-кошелька, об этом и пойдет речь в настоящей статье.




Где расплатиться?


1. https://www.belovedshirts.com. Интернет – магазин модной одежды.
2. https://www.strappingfellow.com. Продажа аксессуаров из кожи.
3. http://www.fangamer.net. Интернет-барахолка.
4. https://www.lollyphile.com. Производство и продажа леденцов с разнообразными вкусами: винные, со вкусом сыра, маракуйи и пр.
5. https://www.lollyphile.com. Опять продажа изделий из кожи: чехлы, сумочки, кошельки.
6. https://www.bridgetbunchy.com.au. Интернет-магазин дизайнерских вещей: сумки, чехлы, серьги.
7. https://www.mindzai.com. Продажа дизайнерских игрушек, одежды и разнообразных товаров для творчества.
8. https://motownwax.co.nz. Производством и продажей воска для укладки усов и бороды.
9. https://www.purecycles.com. Интернет-магазин велосипедов.
10. https://ragstock.com/ugly-christmas-sweaters. Магазин по продаже рождественских свитеров.
11. https://revolcycles.com. Сервис сбора вело-мото техники по запчастям.
12. http://ww1.elecomtechaccessories.com. Обмен биткоинов на электронные аксессуары: наушники, чехлы и пр.
13. https://superblacklacquers.com. Интернет-магазин лаков для ногтей.
14. http://www.robo3dprinter.com. Продажа печатно-копировальной техники.
15. https://www.tortugabackpacks.com. Интернет-магазин рюкзаков.
16. https://sprayable.co. Продажа энергетического спрея – дезодоранта.
17. https://jerkyspot.com. Интернет-магазин мяса
18. https://www.quadlockcase.com. Устройства и крепления для гаджетов.
19. http://www.pyramidvalley.co.nz. Виноградник из Новой Зеландии.
20. https://deathwishinc.com. Продажа дисков популярных рок-групп.
21. https://mellowads.com. Реклама за клик.
22. https://mining-bitcoin.ru. Интернет-супермаркет.
23. http://www.overstock.com. Продажа компьютеров.
24. http://www.dell.com. Отели и гостиницы.
25. http://www.expedia.com, https://www.airbaltic.com. Авиаперелеты.
26. http://www.tomcar.com. Автомобильная тема.
27. https://btctrip.com. Ямайские туры.
28. http://islandvillasjamaica.com. Аренда квартир.
29. http://destinia.com. Автобусные туры по Европе.
30. https://www.amagimetals.com. Драгоценные металлы.
31. http://www.everdreamsoft.com. Игры.
32. http://www.shopjoy.com.au, http://www.ipmart.com.my. Мобильные телефоны и аксессуары.
33. http://www.showroomprive.com. Одежда.
34. http://burningman.org. Пожертвования.
35. http://www.bitpremier.com. Предметы роскоши, недвижимость.
36. http://www.foodler.com. Рестораны с доставкой по всему миру.
37. http://www.shopify.com. Создание магазина для онлайн бизнеса.
38. http://www.reeds.com. Ювелирные изделия и часы.
39. https://www.dveri-derevo.com. Продажа дверей из натурального дерева.
40. https://mirfutbolok.org.ua. Магазин футболок. Украина.
41. https://www.bitrefill.com. Пополнение мобильного счета.
42. http://usel.az. Интернет-магазин подарков, оригинальных гаджетов и стильных сувениров.
43. http://www.lavka-flowers.ru. https://mining-bitcoin.ru. Цветы с доставкой (Уфа).

Кроме, того существует возможность обмена биткоинов на другую валюту, например на этих обменниках https://baksman.org, https://xchange.cash, https://24paybank.com, https://www.bestchange.ru.

Тщательнее проверяйте обменные пункты и сервисы, принимающие оплату в криптовалюте, не нарвитесь на мошенников!


Как расплатится?


В первую очередь нужно обратить внимание, что произвести оплату криптовалютой можно лишь имея свой электронный кошелек. Давайте кратко посмотрим, какие наиболее популярные крипто-кошельки в настоящие время существуют, чтобы выбрать тот, который наиболее подходит Вам для накопления и последующей реализации.



1. Mycelium. Особенность данного кошелька в безопасности средств. Реализуется это создание резервной копией счета, защищенной паролем из 12 слов. Платформа для работы – Android.

2. Coinbase. Существует возможность интеграции со счетами в банках США. Есть возможность перевода цифровых денег в фиатные. Существует возможность обмена валют, не покидая кошелька. Расплачиваться валютой с данного кошелька возможно через мобильный сервис Fold Мobile. Минус кошелька состоит в отсутствии анонимности. При переводе средств на банковскую карту необходимо «засветить» свои паспортные данные. Про безопасность. Технология Multisig разрешает переводы с использованием нескольких ключей, к которым администрация сервиса имеет доступ. Не очень приятный довесок к вообщем-то, неплохому, функционалу.

3.Blockchain. Ососбенность кошелька состоит в абсолютной анонимности и простоте переводов. Однако покупка биткоинов за фиатные деньги невозможна. Безопасность обеспечена одноразовыми ключами. Можно создать резервную копию счета.

4. Circle. Мгновенные международные переводы в традиционных валютах. Технология бесконтактных платежей NFC мобильного сервиса для Android. Возможность производить переводы без комиссии. Минус – обработка операций занимает до нескольких дней. Счета в биткоинах застрахованы.

5. Харо.Основная функция кошелька – перевод средств при небольшой комиссии. При регистрации необходима привязка к платежной карте. Распространенный минус для электронных кошельков – доступ администраторов к ключам клиентов, а также задержка при обновлении баланса. Имели место жалобы на блокировку кошельков. Плохая работа технической поддержки сервиса.

Таким образом, при выборе биткоин-кошелька владельцам биткоинов, большое внимание необходимо заострить на технологиях безопасности и желательно на отсутствие доступа админов к кодам и паролям.


Однако почему-то во всех кошельках происходит как раз наоборот. Может это и продиктовано желанием оперативно помочь пользователем при возникновении проблем, но и в случаях мошеннических взломов счетов, когда все системы безопасности, не помогают, вполне естественно, предусмотреть компенсацию со стороны администрации сворованных мошенниками сумм. Иначе, зачем тогда администрации нужен доступ? Открытый вопрос.

С кошельками, через которые можно оплатить товары и услуги крипто-валютой разобрались. Излишне говорить, что они должны быть пополнены криптовалютой. Способы пополнения кошельков, т.е. собственно говоря, процесс получения крипты, зарабатывания это тема для отдельной статьи, и не одной. Майнинг, биткоин-краны, ICO– стартапы – вот самая малая часть проектов через что можно заработать криптовалюту и пополнить ею ваш электронный кошелек.

Теперь собственно остался сам процесс оплаты. На разных сайтах и сервисах, он конечно разный, однако один момент можно выделить – отсутствие анонимности. Приобретая товары, необходимо указывать адрес доставки, то есть сама идея криптовалюты когда все анонимно и ничего нельзя отследить, немного теряется. Возможно, чтобы этого избежать стоит приобретать не товары и услуги, а расплачиваться на сервисах, которые не требуют ввода личных данных (реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес и т.д). Но в таком случае будет иметь место некоторое ограничение применения криптовалюты, что, понятным образом, не обрадует их владельцев.

Что это - недоработка, упущение создателей крипты или завуалированный способ привлечения новых людей в процесс получения и реализации криптовалюты, прикрывающий саму идею анонимности криптовалютных операций?
------------------------
Автор:(dnk1984)
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru
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Последний раз редактировалось dnk1984; Сегодня в 15:07.
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Старый Сегодня, 15:04
#2
Интересующийся
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 144
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.022
Автор темы Re: Где можно расплатиться криптовалютой сегодня?
А Вы где расплачивались криптовалютой???
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Готов к дебатам!!!
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