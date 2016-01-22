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Dragoneggs.pro - Драконья Ферма

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:47
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 313
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Dragoneggs.pro - Драконья Ферма

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 09.08.2017.


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◄ О проекте ►
DragonEggs.pro - увлекательная экономическая игра с выводом денег!
Покупайте денежных драконов, которые будут нести яйца, собирайте и продавайте яйца - получайте реальные деньги на ваш кошелёк!
Игра имеет высокодоходный, продуманный маркетинг, партнерскую программу 15%, множество бонусов!

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Покупка драконов(Маркетинг)



50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 серебро.
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Вывод средств
Минимальный вывод : 100 серебра = 1 руб.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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Бонусы
50 руб. в подарок.
+10% на первое пополнение.
Бонус за выполнение заданий (Бесплатное серебро)
Бонус за репост ВКонтакте (Серебро в подарок)
Ежедневный бонус
Бонус за видео-обзор (Дракон в подарок)
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Партнерка
1 уровень - 15% на вывод.
_____________________________________________


Платежные системы
Ввод – Payeer,Free-Kassa.
Вывод - Payeer, Qiwi Wallet, Yandex Money.
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Депозит


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tuzluk вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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