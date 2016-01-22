Dragoneggs.pro - Драконья Ферма

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 09.08.2017.
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DragonEggs.pro - увлекательная экономическая игра с выводом денег!
Покупайте денежных драконов, которые будут нести яйца, собирайте и продавайте яйца - получайте реальные деньги на ваш кошелёк!
Игра имеет высокодоходный, продуманный маркетинг, партнерскую программу 15%, множество бонусов!
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◄ Покупка драконов(Маркетинг)
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50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 серебро.
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◄ Вывод средств
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Минимальный вывод : 100 серебра = 1 руб.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Бонусы
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50 руб. в подарок.
+10% на первое пополнение.
Бонус за выполнение заданий (Бесплатное серебро)
Бонус за репост ВКонтакте (Серебро в подарок)
Ежедневный бонус
Бонус за видео-обзор (Дракон в подарок)
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◄ Партнерка
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1 уровень - 15% на вывод.
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◄ Платежные системы
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Ввод – Payeer,Free-Kassa.
Вывод - Payeer, Qiwi Wallet, Yandex Money.
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◄ Депозит
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