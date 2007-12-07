Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,036 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ счет Nuseni:219475 (Alpari)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:46
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,817
Благодарностей: 6,463
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
ПАММ счет Nuseni:219475 (Alpari)
  1. Название ПАММ счета: Nuseni - 219475 [Alpari]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 01.10.2012
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 82
    • Капитал управляющего: 787
    • Тип счета: pamm.standard.mt4

  3. Оферта:
    • Баланс, USD*: 10
    • Вознаграждение управляющего: 50%
    • Баланс, USD*: 50
    • Вознаграждение управляющего: 40%
    • Баланс, USD*: 300
    • Вознаграждение управляющего: 35%
    • Баланс, USD*: 1000
    • Вознаграждение управляющего: 30%
    • Баланс, USD*: 1500
    • Вознаграждение управляющего: 28%
    • Баланс, USD*: 3000
    • Вознаграждение управляющего: 25%
    • Баланс, USD*: 5000
    • Вознаграждение управляющего: 23%
    • Баланс, USD*: 10 000
    • Вознаграждение управляющего: 20%
    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.


  4. О торговой стратегии: не указано

  5. Манименеджмент: агрессивность умеренная

  6. Информация об управляющим: не указано

  7. Мониторинг у брокера:


  8. Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 4,83%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 6,16%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 79,36%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -35,7%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 1,09%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 7,89%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 4,3%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 10,22%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.12.2016] : 263,98%
  • Результат: [01.01.2015 - 31.12.2015] : -17,16%
  • Результат: [01.01.2014 - 31.12.2014] : -19,59%
  • Результат: [01.01.2013 - 31.12.2013] : 112,77%
  • Результат: [01.10.2012 - 31.12.2012] : 3,39%
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Мгновенный возврат части спреда
Возврат части оборота БО
Трамп - это уже не надежда, а проблема доллара
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ счет V-Day:338681 (Alpari) Aisller Инвестирование в ПАММ-счета 11 16.09.2017 11:14
ПАММ-счет SDT: Alpari websmith Молодые ПАММ-счета 19 15.09.2017 05:37
ПАММ-счет HXS:380605(Alpari) Hxs Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 26 03.08.2017 19:09
ПАММ-счет Urchis (Alpari) Urchis Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 19.03.2016 10:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Нефть пробила отметку 40$
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Nata Kras
Winter Finance - winter-finance.com
От Nata Kras в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dmitr7
Хостинг. Вопросы
От dmitr7 в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватара нет
Обзор рынка Forex от компании Admiral Markets
От Admiral Markets analyst в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар sum iskorka
АНБ: Взлом Huawei иллюстрирует роль агентства в холодной кибервойне
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар GoDaddy
Поправки в закон, против задолженностей по зарплате, могут ударить по топ менеджерам
От GoDaddy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,036
Тем
489,527
Сообщений
12,193,974

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram