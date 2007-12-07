|
Сегодня, 15:29
|
Сегодня, 14:46
|
#1
|
Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,817
Благодарностей: 6,463
УГ: 2
|
ПАММ счет Nuseni:219475 (Alpari)
- Название ПАММ счета: Nuseni - 219475 [Alpari]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 01.10.2012
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 82
- Капитал управляющего: 787
- Тип счета: pamm.standard.mt4
- Оферта:
*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
- Баланс, USD*: 10
- Вознаграждение управляющего: 50%
- Баланс, USD*: 50
- Вознаграждение управляющего: 40%
- Баланс, USD*: 300
- Вознаграждение управляющего: 35%
- Баланс, USD*: 1000
- Вознаграждение управляющего: 30%
- Баланс, USD*: 1500
- Вознаграждение управляющего: 28%
- Баланс, USD*: 3000
- Вознаграждение управляющего: 25%
- Баланс, USD*: 5000
- Вознаграждение управляющего: 23%
- Баланс, USD*: 10 000
- Вознаграждение управляющего: 20%
- О торговой стратегии: не указано
- Манименеджмент: агрессивность умеренная
- Информация об управляющим: не указано
- Мониторинг у брокера:
- Еще ПАММ счета управляющего:
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 4,83%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 6,16%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 79,36%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -35,7%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 1,09%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 7,89%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 4,3%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 10,22%
- Результат: [01.01.2017 - 31.12.2016] : 263,98%
- Результат: [01.01.2015 - 31.12.2015] : -17,16%
- Результат: [01.01.2014 - 31.12.2014] : -19,59%
- Результат: [01.01.2013 - 31.12.2013] : 112,77%
- Результат: [01.10.2012 - 31.12.2012] : 3,39%
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 15:29
|