Мексика присоединится к списку стран с регулированием биткоина

Мексика в этом месяце представит законодательство, направленное на регулирование быстрорастущего сектора финансовых технологий.
Законопроект будет направлен на защиту клиентов, а также будет стимулировать конкуренцию в этой растущей отрасли. Благодаря законопроекту, Мексика желает обеспечить финансовую стабильность, защититься от отмывания денег и финансирования экстремистов.
Мексика присоединится к небольшому списку стран, включая Великобританию и США, которые активно стремятся регулировать не только криптовалюты, но и финтех-компании.
Идея заключается в том, чтобы попытаться всколыхнуть огромный рынок, поскольку более половины населения Мексики (из 120 миллионов человек) не имеют банковского счета.
В этом законопроекте признается необходимость того, что такой динамичный сектор, как технологические инновации, нуждается в нормативной базе, которая позволит властям смягчать риски и обеспечивать рост в конкурентной среде.
Законопроект предлагает установить четкий набор правил, касающихся работы финтех-компаний, которые помогут сократить издержки и стимулировать конкуренцию в секторе. Кроме того, будет раздел, предназначенный для регулирования компаний, работающих с цифровыми валютами.
"Регулирование является хорошей новостью для всех компаний в этом секторе, потому что ... рост будет более высоким благодаря четким правилам", - сказал Луис Рубен Чавес, основатель мексиканской краудфандинговой компании Yotepresto.
Мексика - это огромный рынок с неиспользованным потенциалом. В 2015 году количество финтех-компаний составляло около 50, а в 2017 году в новой отрасли уже существует 2400 известных компаний.
Перевод специально для mmgp.ru