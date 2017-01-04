Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,036 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Мексика присоединится к списку стран с регулированием биткоина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:31
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,840
Благодарностей: 186
УГ: 12
КП: 0.162
подарки
Мексика присоединится к списку стран с регулированием биткоина

Мексика в этом месяце представит законодательство, направленное на регулирование быстрорастущего сектора финансовых технологий.

Законопроект будет направлен на защиту клиентов, а также будет стимулировать конкуренцию в этой растущей отрасли. Благодаря законопроекту, Мексика желает обеспечить финансовую стабильность, защититься от отмывания денег и финансирования экстремистов.

Мексика присоединится к небольшому списку стран, включая Великобританию и США, которые активно стремятся регулировать не только криптовалюты, но и финтех-компании.


Идея заключается в том, чтобы попытаться всколыхнуть огромный рынок, поскольку более половины населения Мексики (из 120 миллионов человек) не имеют банковского счета.

В этом законопроекте признается необходимость того, что такой динамичный сектор, как технологические инновации, нуждается в нормативной базе, которая позволит властям смягчать риски и обеспечивать рост в конкурентной среде.

Законопроект предлагает установить четкий набор правил, касающихся работы финтех-компаний, которые помогут сократить издержки и стимулировать конкуренцию в секторе. Кроме того, будет раздел, предназначенный для регулирования компаний, работающих с цифровыми валютами.


"Регулирование является хорошей новостью для всех компаний в этом секторе, потому что ... рост будет более высоким благодаря четким правилам", - сказал Луис Рубен Чавес, основатель мексиканской краудфандинговой компании Yotepresto.

Мексика - это огромный рынок с неиспользованным потенциалом. В 2015 году количество финтех-компаний составляло около 50, а в 2017 году в новой отрасли уже существует 2400 известных компаний.




Перевод специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 14:35.
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Капитализация биткоина превысила объемы денежной массы некоторых стран dbchange Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2017 20:50
Капитализация биткоина превысила объемы денежной массы некоторых стран tigr Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.04.2017 15:25
Почему принятие биткоина в Южной Корее может опередить большинство других стран Анна Чернобай Криптовалюты: общий форум 8 12.02.2017 04:15
Украина, Беларусь и ещё несколько стран СНГ в списке стран с упущенными возможностями Arise Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.01.2017 02:20
Турция или Мексика? Как заработать на облигациях проблемных стран Temo58 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.01.2017 12:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
ЦБ оставил ключевую ставку без изменений
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар SQMonitor
Boyle Investment - boyleinv.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Вы хотите жить вечно?
От luckyea в разделе «Курилка»
Аватара нет
Совместная покупка secretbettingtips.com
От fint2011 в разделе «Прогнозы»
Аватар Mega-Hyip
forward-motion - forward-motion.cc
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Что такое СегВит | BitNovosti.com
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
423,036
Тем
489,527
Сообщений
12,193,974

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram