Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,023 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Америка потеряла звание крупнейшего рынка Bitcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:39
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,674
Благодарностей: 2,091
УГ: 6
КП: 0.593
подарки
Америка потеряла звание крупнейшего рынка Bitcoin
Япония поднялась выше США в мировом рейтинге крупнейших рынков торговли Bitcoin. Сейчас на страну приходится 48% мирового объема торговли, а в течение выходных процентная доля поднялась до максимума в 51%.



Результат отчасти стал возможным благодаря решению китайского правительства относительно криптовалют. Изначально правительство Китая ввело запрет на первоначальное предложение монет (ICO), а затем приказало биржам и торговым платформам прекратить свою деятельность к концу сентября, отсрочив дату для OKCoin и Huobi до 30 октября.

До предстоящих сроков остаются еще недели, но трейдеры не ждут. Многие из тех, кто торговал на китайских биржах, пользуются услугами платформ Японии. Этим и объясняется бурный рост объема торговли в стране, а также резкое сокращение объема Китая на рынке — с 15% до 7% всего за три дня.

Остается только одна неопределенность — удержит ли Япония текущий объем торгов или это просто мимолетная волна. Один китайский чиновник заявил, что запрет на ICO является временной мерой. Но позиция страны на криптовалютном рынке может навсегда измениться, если текущее положение дел затянется надолго.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Япония возвращает статус крупнейшего рынка криптовалют upline Горячие новости 2 Сегодня 11:01
Курс Bitcoin прибавляет 5,26% - обзор рынка криптовалют moskva Bitcoin 0 19.07.2017 16:53
Компания RoboForex подтвердила звание лидера рынка Clic Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.07.2016 15:45
Bitcoin — угроза для банков и фондового рынка kingcasha Новости криптовалют 0 07.07.2015 14:08
Samsung отобрал у Apple звание крупнейшего производителя смартфонов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 7 30.04.2015 17:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар OPLOTT
Сбербанк разрешил заказывать и получать карты в любом отделении
От OPLOTT в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар vitamir
spring-mood.com - spring-mood
От vitamir в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ghost X
kicinvest.ru - заработок с компанией, оплачивающей Ваши кредиты
От Ghost X в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар $charly$
Продаю мониторинг HYIP
От $charly$ в разделе «Архив»
Аватара нет
70% от партнерских с сервиса по рибейту.
От karalev1987 в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар U-47
Дабл пресс
От U-47 в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
423,023
Тем
489,513
Сообщений
12,193,509

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram