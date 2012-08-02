Америка потеряла звание крупнейшего рынка Bitcoin

Япония поднялась выше США в мировом рейтинге крупнейших рынков торговли Bitcoin. Сейчас на страну приходится 48% мирового объема торговли, а в течение выходных процентная доля поднялась до максимума в 51%.
Результат отчасти стал возможным благодаря решению китайского правительства относительно криптовалют. Изначально правительство Китая ввело запрет на первоначальное предложение монет (ICO), а затем приказало биржам и торговым платформам прекратить свою деятельность к концу сентября, отсрочив дату для OKCoin и Huobi до 30 октября.
До предстоящих сроков остаются еще недели, но трейдеры не ждут. Многие из тех, кто торговал на китайских биржах, пользуются услугами платформ Японии. Этим и объясняется бурный рост объема торговли в стране, а также резкое сокращение объема Китая на рынке — с 15% до 7% всего за три дня.
Остается только одна неопределенность — удержит ли Япония текущий объем торгов или это просто мимолетная волна. Один китайский чиновник заявил, что запрет на ICO является временной мерой. Но позиция страны на криптовалютном рынке может навсегда измениться, если текущее положение дел затянется надолго.
Перевод специально для mmgp.ru
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