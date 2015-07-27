Hillhunter

Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 19.09.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Hill Hunter - приложение для поиска друзей на горнолыжном склоне! Привет, форумчане!



Меня зовут Онищенко Евгений - сооснователь проекта Hill Hunter, мне 32 года. Стартапами в сфере IT занимаюсь третий год.



Сейчас для проекта мы собираем обратную связь от всех людей. Нужна вся критика и комментарии! Очень надеемся получить все это здесь в виде ваших комментариев. Спасибо!



Коротко о проекте:



Hill Hunter - это мобильное приложение для поиска друзей на горнолыжном склоне с помощью дополненной реальности.

В основной команде два основателя: я и Поклонов Даниил.



Идея приложения пришла Даниилу еще несколько лет назад, однако полное понимание идеи и детальное обсуждение ее воплощения началось в июле 2016 года. В сентябре мы подписали договор с разработчиками и в мае 2017 года уже была пробная версия для тестирования. Релиз в AppStore состоялся в августе 2017 года. Проект был полностью разработан за счет собственных средств основателей.

В мае 2017 года мы успешно прошли программу "преакселлератор ФРИИ". Результатом стала переработанная схема монетизации приложения.



В планах на сезон 2017-2018 - запуск на российском рынке, на основных горнолыжных курортах России: Красная поляна (Сочи) и Шерегеш (Таштагол, Кемеровская область). В дальнейшем планируем выход на зарубежные рынки.

К февралю 2018 года будут добавлены функции слежения за безопасностью катания на склоне и организации совместных игр по поиску виртуальных предметов.



Собственно описание приложения Hill Hunter:



ПРОБЛЕМА



Вы любите горные лыжи? Может быть сноуборд? Как минимум раз в сезон выезжаете с семьёй или друзьями в горы сделать несколько скоростных (или как получится) спусков. Тогда, вероятно, вам знакома следующая ситуация:

по причине разного уровня катания вы можете (или будете) терять друг друга из обозрения. Как найти партнёра по катанию, чтобы убедиться в его безопасности или просто с целью договориться о месте встречи, скажем так, для apres-ski? Можно созвониться.. но всегда ли вы с первого раза дозванивались? Во время катания не до телефона. Даже если он в виброрежиме, особенность горнолыжной одежды может помешать ответить на звонок.



РЕШЕНИЕ



Есть решение: мобильное приложение Hill Hunter - с помощью технологии дополненной реальности найдёт всех друзей на горнолыжном склоне. Достаточно запустить приложение и в режиме визуального поиска провести смартфоном по склону. Система покажет местоположение каждого друга, даже если он не находится в прямом обозрении, а также определит расстояние до него и высотную разницу между вами.



В Hill Hunter реализовано два режима определения местонахождения:

1. режим карты, напоминающий gps-навигатор.

2. режим визуального поиска через технологию дополненной реальности.



Для определения местоположения друзей требуется создать группу. Пользователям, у которых ещё не установлено приложение, можно направить код приглашения через СМС.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Сейчас в App Store доступно приложение с реализованной функцией поиска друзей на склоне. Но к февралю 2018 года будут добавлены функции слежения за безопасностью катания на склоне и организации совместных игр по поиску предметов дополненной реальности (квест).



РЕЖИМ "SOS"

Суть функции слежения за безопасностью катания заключается в отслеживании координатного перемещения пользователя. В случае отсутствия движения (координатного перемещения) одного из друзей более 5 минут, приложение отправляет остальным участникам группы сообщение об этом. Данная функция активна по умолчанию, но предусмотрена возможность ее отключения.



РЕЖИМ "КВЕСТ"

Квестом является организация игр среди членов одной группы по совместному поиску предмета дополненной реальности, размещенном на склоне.

Каждый член группы может стать организатором игры (хостом). Он выбирает предмет среди доступных по умолчанию и размещает его на местности, получая координаты места. Каждому члену группы приходит сообщение о созданной игре, оно же приглашение к поиску. Каждый пользователь, присоединившийся к игре, видит расположение предмета на карте. Найдя его на склоне, делает фотоснимок предмета и направляет в группу. Самый первый признается победителем путем поздравительного сообщения.



МОНЕТИЗАЦИЯ



Модель распространения мобильного приложения Hill Hunter в магазинах (сейчас пока только в Appstore, в дальнейшем добавится на Goolge Play Market) – freemium (бизнес-модель, которая заключается в предложении воспользоваться приложением бесплатно, в то время как расширенная (улучшенная, премиум) версия, его дополнительная функциональность предлагаются за дополнительную плату, на основе популярности основного бесплатного продукта).



Потенциал целевой аудитории – в России 2,5 млн. и 115 млн. человек во всем мире (по данным ski.ru)



Статьи дохода:

1. Доход от продажи полной версии приложения. Приобретение полной версии убирает все эти ограничения, в т. ч. освобождает пользователя от просмотра рекламы. На выбор предлагается несколько пакетов:

Пакет 1 сроком на 1 месяц – 75 руб.

Пакет 2 сроком на 12 месяцев – 650 руб.

Пакет 3 бессрочный – 1499 руб.

2. Доход от рекламодателей за просмотр рекламы пользователями (нативная реклама, за просмотры которой происходит оплата).

3. Доход от рекламодателей за показ (в бесплатной и платной версиях) статичного рекламного предмета, который пользователь видит в дополненной реальности (в режиме визуального поиска).





Условия для полноценной работы приложения: устойчивый прием сигнала спутников, наличие интернет-соединения 3G и выше.



Сейчас мы стараемся собрать как можно больше отзывов, комментариев, как от потенциальных пользователей, так и просто от заинтересованных в технологии лиц, чтобы использовать эту обратную связь для развития проекта.



Всем участникам обсуждения огромная благодарность от команды Hill Hunter.



Больше информации здесь: hill-hunter.com



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