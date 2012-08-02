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Honda инвестирует $ 267 млн для дополнительного производства автомобилей Honda

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Honda инвестирует $ 267 млн для дополнительного производства автомобилей Honda
В понедельник компания Honda Motor Co Ltd сообщила, что она инвестировала $ 267 млн и создаст 300 новых рабочих мест для увеличения производства обновленной модели седана Accord 2018 года на заводе в Мэрисвилле, штат Огайо.



В июле Honda представила новое поколение Accord, один из четырех заново спроектированных седанов, на который азиатские автопроизводители делают ставки. Компания надеется завоевать долю на американских рынках, таких как Детройт, где все конкуренты сфокусированы на внедорожниках, кроссоверах и пикапах.

Новый автомобиль Accord, как и новая Camry от Toyota Motor Corp, предлагает больше мощности, технологии безопасности, такие как стандартное столкновение, предотвращающее торможение и лучшую экономию топлива, хотя общая информация еще не была опубликована. Компания Honda инвестировала $ 220 млн в завод в Мэрисвилле, в том числе $ 165 млн в новый отдел сварки с 342 роботами. Автопроизводитель также инвестирует $ 47 млн в собственный завод в Анне, штате Огайо, для производства двигателей с турбонаддувом. Рэй Микичук, вице-президент Honda по продажам, заявил, что компания не дает прогнозы по продажам Accord в 2018 году, но уверен в том, что в 2018 году новый замечательный продукт будет продан не в меньшем количестве.

Инвестиции в завод стали настоящим сюрпризом для инвесторов, поскольку сейчас у Honda наблюдается ослабление продаж новых автомобилей в США. Новость также контрастирует с недавними действиями General Motors и Ford. Поскольку компании столкнулись с сокращением продаж седанов, GM сократит третью смену на нескольких заводах. К примеру, Ford перенесет производство седана Focus следующего поколения из Мексики в Китай, чтобы сэкономить $ 500 млн на переоборудовании. Американский производитель также рассказал в мае, что он сократил более 1000 наемных сотрудников.

Перевод специально для mmgp.ru
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