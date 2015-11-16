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Центральный банк Малайзии в конце года выпустит свои правила для криптовалют

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Старый Сегодня, 12:43
#1
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Центральный банк Малайзии в конце года выпустит свои правила для криптовалют


Сообщается, что Центральный банк Малайзии (официальное название: "Банк Негара Малайзия") к концу этого года должен будет выпустить свои правила касающиеся обращения в этой стране криптовалют.

В этот вторник, Управляющий Центрального банка Малайзии г-н Тан Шри Мухаммад Ибрагим (Tan Sri Muhammad Ibrahim) сделал заявление по этому поводу, указав, что сейчас ЦБ рассматривает этот вопрос и важные подробности по нему, поскольку новая форма валюты уже привлекала большое внимание к себе во всем мире.

"Мы надеемся, что до конца этого года мы сможем выпустить наши правила касающиеся криптовалют, в которых будут отражены такие моменты как борьба с отмыванием грязных денег и финансирование терроризма. Мы хотели бы дать четкие правила для тех, кто желает принять участие в этом новом финансовом секторе".

Это своё высказывание г-н Мухаммад сделал в кулуарах Всемирного симпозиума по развитию финансовых институтов, который сейчас проходит в Куала-Лумпуре в специальном комплексе Центрального банка под названием "Sasana Kijang".

Касаясь же вопроса по нынешнему курсу ринггита, он отметил, что местная денежная единица должна отражать экономическую мощь и показатели роста Малайзии.

"Для нас важен не столько курс ринггита, сколько важнее то, что сам ринггит должен отражать экономическую силу Малайзии. Если экономический рост и инфляция находятся под контролем, то обменные курсы должны наглядно демонстрировать это", - резюмировал Мухаммад.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59c0d6978bd9f
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 12:45.
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 12:58
#2
Любитель
 
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 202
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УГ: 6
КП: 0.101
Re: Центральный банк Малайзии в конце года выпустит свои правила для криптовалют
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Сообщается, что Центральный банк Малайзии (официальное название: "Банк Негара Малайзия") к концу этого года должен будет выпустить свои правила касающиеся обращения в этой стране криптовалют.
Ну хоть правила рассматривают, а не рубят это дерево на корню.
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