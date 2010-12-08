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Старый Сегодня, 12:25
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.09.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Юридическая помощь за невысокую оплату.
Добрый день.
Меня зовут Дмитрий. Не секрет, что ежегодно количество судебных разбирательств и правовых споров растет, это влечет за собой увеличение популярности услуг юристов, а это практически неминуемо ведет к росту цен на данного рода услуги. Но, это не единственная проблема этой сферы, также можно назвать банальное введение в заблуждение клиента касаемо стоимости разбирательства, т.е. обращаясь к юристу Вы, практически в 100% случаях, не узнаете во сколько вам все это обойдется, по итогу получается, что сам судебный процесс вышел дороже, чем заявленное Вами требование. Также, мало кто из юристов проводит оценку рисков рассматриваемого дела и т.д., и т.п. Список проблем практически неисчерпаем.
Поэтому, я предлагаю Вам максимально прозрачное сотрудничество.
Это означает, что в зависимости от вашей проблемы и общей сложившейся вокруг нее ситуации, мы согласовываем посильную для Вас цену, которая не увеличится в последствии.
Если спор в суде может оказаться дороже заявленного требования (экспертизы, заключения, переводчики, обеспечительные платежи и т.д.), либо позиция будет проигрышная, то Вам, все это, будет рассказано и, по возможности, будет предложен альтернативный вариант решения проблемы.
Если Вы захотите потратить минимум на разрешение дела, то я Вам подготовлю все документы (претензии, иски), расскажу как себя вести в суде или ином гос. органе, и Вы самостоятельно туда пойдете.
В общем, все условия прозрачны и обсуждаемы.
Ваши вопросы присылайте в ЛС или в данную тему. Консультирование по вопросу бесплатно.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
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