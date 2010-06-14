НБУ обязал банки письменно признавать связанные с банком лица

Национальный банк Украины обязал банковские учреждения сообщать физических и юридических лиц о признании их лицами, связанными с банком. Поэтому банк должен делать это письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанной с банком и внесение информации о нем в перечень таких лиц.
"Это требование позволит физическим и юридическим лицам в полной мере осознать перспективы и последствия вступления статуса связанной с банком лица. Это важно с точки зрения развития банковской системы, ведь позволит банкам и связанным с ними лицам строить прозрачные, понятные для обеих сторон отношения, которые будут базироваться на взаимном уважении и ответственности ", - отметил начальник Управления мониторинга связанных с банками лиц НБУ Алексей Рудой.
Кроме того, Национальный банк уточнил признаки определения связанных с банком лиц для совершенствования механизма контроля за операциями банков со связанными лицами. В частности, после уточнения Не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:
- Государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и / или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);
- Территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);
- Международная финансовая организация, с которой Правительство Украины заключил договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.
Также считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица из-за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которой установлены привилегии и иммунитеты.
Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением Правления НБУ от 15 сентября 2017 № 91, которая вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
По материалам НБУ
Борьба НБУ за прозрачность продолжается. Молодцы. Так держать