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НБУ обязал банки письменно признавать связанные с банком лица

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НБУ обязал банки письменно признавать связанные с банком лица
Национальный банк Украины обязал банковские учреждения сообщать физических и юридических лиц о признании их лицами, связанными с банком. Поэтому банк должен делать это письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанной с банком и внесение информации о нем в перечень таких лиц.

"Это требование позволит физическим и юридическим лицам в полной мере осознать перспективы и последствия вступления статуса связанной с банком лица. Это важно с точки зрения развития банковской системы, ведь позволит банкам и связанным с ними лицам строить прозрачные, понятные для обеих сторон отношения, которые будут базироваться на взаимном уважении и ответственности ", - отметил начальник Управления мониторинга связанных с банками лиц НБУ Алексей Рудой.

Кроме того, Национальный банк уточнил признаки определения связанных с банком лиц для совершенствования механизма контроля за операциями банков со связанными лицами. В частности, после уточнения Не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:
  • Государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и / или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);
  • Территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);
  • Международная финансовая организация, с которой Правительство Украины заключил договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.

Также считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица из-за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которой установлены привилегии и иммунитеты.

Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением Правления НБУ от 15 сентября 2017 № 91, которая вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

По материалам НБУ

Борьба НБУ за прозрачность продолжается. Молодцы. Так держать
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нбя, связанные с банком лица
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