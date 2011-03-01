Amazon кардинально меняет принцип работы облачных вычислений

Когда в 2006 году компания Amazon запустила бизнес Amazon Web Services, это вызвало революции облачных вычислений. Программистам больше не приходится покупать, монтировать и обслуживать собственные серверы. Теперь разработчики платят Amazon за каждый час полученного доступа к необходимому количеству компьютерной мощности. Это полностью изменило экономику построения программного обеспечения, сделав возможным создание таких компаний, как Dropbox, Airbnb и других.
Теперь Amazon снова меняет правила игры. В понедельник компания написала в блоге, что EC2 — главный вычислительный двигатель в ядре AWS позволит клиентам арендовать вычислительные мощности не с почасовой, а с посекундной оплатой.
Главная идея, как объясняет компания, — позволить клиентам пользоваться сервисом в условиях современных реалий. Например, в 2013 году Amazon представила инструмент Lambda, который также назвали «безсервисными» вычислениями. С помощью инструмента программисты получали еще большую гибкость. К примеру, приложения по переводу слов не использовали серверную мощность до нажатия кнопки «Okay», а после получения результата — заканчивали сеанс. Другими словами, Lambda экономила деньги клиентов Amazon, поскольку доступ к серверам считался в миллисекундах.
Джефф Барр написал в блоге: «Многие наши клиенты давно ищут такие возможности, как EC2, которая позволит использовать множество вычислительных мощностей, но на более коротком промежутке времени».
В скором будущем у Amazon появится оплата за посекундное использование услуги. Минимальный заказ будет от 1 минуты, а новая модель будет примениться только на виртуальные серверы под управлением операционной системы Linux (серверы Microsoft Windows пока еще будут обслуживаться с почасовой оплатой).
Перевод специально для mmgp.ru
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