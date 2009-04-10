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Банк международных расчетов нашел в мире скрытый долг на $14 трлн

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Банк международных расчетов нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Банк международных расчетов впервые оценил объем глобальных долларовых обязательств, скрывающихся за валютными деривативами. Он соответствует 18% мирового ВВП, но в бухгалтерских балансах эти долги не видны.

У небанковских организаций за пределами США (хедж-фонды, нефинансовые компании, государственные органы и т.д.) есть неучтенные долги объемом $13–14 трлн — долларовые обязательства по валютным деривативам, таким как валютные свопы (FX swaps, currency swaps) и валютные форварды, оценил Банк международных расчетов (BIS).

«Этот долг остается невидимым — конвенции по финансовому учету и отчетности трактуют его как дериватив, чаще всего оставляя за балансами, — пишут экономисты Клаудио Борио, Роберт Нил Макколи и Патрик Макгвайр. — Сообщается о нем только в примечаниях к отчетности».

Однако «фактически речь идет об обеспеченных займах, где основная сумма подлежит выплате целиком при погашении», считают авторы. Например, в валютном свопе (FX swap) стороны меняют определенный объем одной валюты на другую валюту с взаимным обязательством произвести обратный обмен на определенную будущую дату. Иными словами, каждая сторона одновременно дает в долг валюту и занимает другую валюту, и обязательства взаимно обеспечены. Экономисты приводят пример, когда валютный своп и заимствование на рынке репо функционально эквивалентны, но во втором случае долг на балансе отражается, а в первом — нет. Это потому, что форвардные контракты и свопы трактуются как деривативы: их справедливая стоимость на чистой основе равна нулю и переоценивается только из-за колебаний валютных курсов.

С интерпретацией валютных свопов и форвардов как обеспеченных долговых обязательств не согласен инвестиционный директор швейцарской управляющей компании GAM Пол Макнамара. «Обеспеченный заем — это обязательство вернуть определенное количество денег, предусматривающее необходимость отдать обеспечение (зачастую неликвидное) в случае невыплаты долга. Ни один человек, когда-либо заключавший валютный форвард, не станет считать этот инструмент эквивалентным обеспеченному займу», — сказал Макнамара РБК.
На конец 2016 года объем обращающихся на глобальном рынке валютных свопов и форвардов составлял $58 трлн, по данным BIS (что равнозначно 77% мирового ВВП по данным Всемирного банка). Не менее чем в 90% этих контрактов одной из валют выступает американский доллар.

Оценка в $13–14 трлн обязательств по возврату долларов, возникших при валютных свопах и форвардах, превышает количество долларовых долгов, прямо отраженных на балансах небанковских организаций за пределами США ($10,7 трлн), отмечает BIS. Впрочем, последствия этого скрытого долга для финансовой стабильности трудно уловимы, признаются авторы исследования. С одной стороны, весь этот неучтенный долг теоретически может быть объяснен целями хеджирования рисков, а такая деятельность «может поддерживать финансовую стабильность». С другой стороны, «короткие сроки большинства валютных свопов и форвардов могут создавать большие несоответствия в сроках погашения финансовых инструментов (maturity mismatches) и потому порождать значительную потребность в ликвидности, особенно в периоды рыночного стресса», отмечают экономисты.

материал с rbc.ru
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