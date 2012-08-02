Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,008 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Женеве начали расследования из-за десятков тысяч евро, спущенных в унитаз

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:36
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,670
Благодарностей: 2,090
УГ: 6
КП: 0.593
подарки
В Женеве начали расследования из-за десятков тысяч евро, спущенных в унитаз
Кто-то в швейцарском городе Женева пытается избавиться от десятков тысяч евро с помощью туалетов. Издательство Bloomberg сообщает, что швейцарские прокуроры открыли официальное расследование после того, как несколько месяцев назад нашли банкноту номиналом в € 500 в туалете рядом с банковским хранилищем женевского отделения финансового компании UBS.



Всего несколько дней назад в трех близлежащих ресторанах было найдено еще большее количество банкнот, а на очистку труб от них потратили тысячи швейцарских франков. Полиции удалось восстановить десятки тысяч евро, многие из которых, похоже, были порезаны перед смывом.

Уничтожение банкнот не является преступлением в Швейцарии, но местные прокуроры заинтригованы. Генри Делла Каса, представитель женевской прокуратуры, сказал: «Что-то должно стоять за этой историей. Вот почему мы начали официальное расследование».

Стоит упомянуть, что Европейский центральный банк постепенно прекращает выпускать банкноты номиналом € 500, а из официального оборота они выйдут к концу 2018 года. Этот шаг сводиться к тому, что банкноты, в основном, используются для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и контрабанда.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей dengov Новости в мире финансов и инвестиций 7 23.01.2017 18:35
Деньги не пахнут: Билл Гейтс инвестировал $710 тысяч в унитаз Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 23 18.01.2017 18:36
Десять млн рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро дома у главы ФТС LanO Курилка 1 29.07.2016 23:58
Взлом клиента Snapchat привел к утечке десятков тысяч приватных фото kristenkill Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.11.2014 00:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар forfor
Прибыль Lenovo снизилась на 69%
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
поиск реального инвестора
От Екатерина777888 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар freshforex
FreshForex - Freshforex.ru
От freshforex в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар NikofAlex
«Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro
От NikofAlex в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Сотрудничество с Webmoney
От Dragonstyle в разделе «WebMoney»
Аватар Rost77
Видео: Украина - Франция 2-0! ОБЗОР МАТЧА (Ukraine vs France)
От Rost77 в разделе «Беттинг: обсуждение видео»
.     
Пользователей
423,008
Тем
489,503
Сообщений
12,193,085

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram