В Женеве начали расследования из-за десятков тысяч евро, спущенных в унитаз

Кто-то в швейцарском городе Женева пытается избавиться от десятков тысяч евро с помощью туалетов. Издательство Bloomberg сообщает, что швейцарские прокуроры открыли официальное расследование после того, как несколько месяцев назад нашли банкноту номиналом в € 500 в туалете рядом с банковским хранилищем женевского отделения финансового компании UBS.
Всего несколько дней назад в трех близлежащих ресторанах было найдено еще большее количество банкнот, а на очистку труб от них потратили тысячи швейцарских франков. Полиции удалось восстановить десятки тысяч евро, многие из которых, похоже, были порезаны перед смывом.
Уничтожение банкнот не является преступлением в Швейцарии, но местные прокуроры заинтригованы. Генри Делла Каса, представитель женевской прокуратуры, сказал: «Что-то должно стоять за этой историей. Вот почему мы начали официальное расследование».
Стоит упомянуть, что Европейский центральный банк постепенно прекращает выпускать банкноты номиналом € 500, а из официального оборота они выйдут к концу 2018 года. Этот шаг сводиться к тому, что банкноты, в основном, используются для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и контрабанда.
Перевод специально для mmgp.ru
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