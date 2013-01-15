Узкоспециализированная юридическая консультация

Добро пожаловать!
Готов оказывать помощь на соответствующие форуму MMGP темы.
Консультация — как полагается — бесплатно
Юрисдикция деятельности: Россия, Украина.
В том числе могу организовать:
- юридическое сопровождение фин.проектов и фин.специалистов
- NEW! юридический консалтинг, аутсорс и экспресс-консультации для майнеров (майнинговые фермы, криптовалюта)
- если уже поздно думать — представительство в органах (не все случаи)
- правовая защита клиентов, в последствии оказавшихся недобросовестными, сервисов (буду любезен, если уведомите об участии заранее)
- и многое другое по предварительной договорённости.
Пишите, первые работы будут выполнены за себестоимость.