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Узкоспециализированная юридическая консультация

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Финансовое, гражданское, процессуальное и уголовное право. Законодательство. Налогообложение. Образцы документов. Статьи. Консультации. Вопросы и ответы. Долговые обязательства и страхование
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Старый Сегодня, 11:20
#1
Интересующийся
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Узкоспециализированная юридическая консультация
Добро пожаловать!

Готов оказывать помощь на соответствующие форуму MMGP темы.
Консультация — как полагается — бесплатно

Юрисдикция деятельности: Россия, Украина.

В том числе могу организовать:
  1. юридическое сопровождение фин.проектов и фин.специалистов
  2. NEW! юридический консалтинг, аутсорс и экспресс-консультации для майнеров (майнинговые фермы, криптовалюта)
  3. если уже поздно думать — представительство в органах (не все случаи)
  4. правовая защита клиентов, в последствии оказавшихся недобросовестными, сервисов (буду любезен, если уведомите об участии заранее)
  5. и многое другое по предварительной договорённости.

Пишите, первые работы будут выполнены за себестоимость.
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Метки
законнность млм, юридические услуги
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