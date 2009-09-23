Регулятор Канады разъяснил позицию по ICO



После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и финансовый регулятор Сингапура (MAS) выпустили руководство относительно применения законов о ценных бумагах к продаже токенов, Регулятор фондовых бирж Канады (CSA) также разъяснил позицию по ICO.

В отличие от SEC, уведомление не фокусируется на конкретном принудительном действии или на потенциальных мошенниках: оно предоставляет обобщенные рекомендации тем, кто рассматривает возможность привлечения капитала посредством продажи токенов или создания инвестиционного криптвалютного фонда, и предлагает таким компаниям обратиться в местные органы регулирования ценных бумаг, чтобы обсудить способы соблюдения канадского законодательства о ценных бумагах.

Ссылаясь на свою «регулятивную песочницу», CSA выражает поддержку финансовым инновациям, в том числе в отношении предложений по криптовалютам:

«Мы хотим поощрять инновации на финансовых рынках и способствовать привлечению капитала финтех-компаниями, в то же время обеспечивая честные и эффективные рынки капитала и защиту инвесторов от рисков, связанных с ICO».

CSA отмечает, что ICO необходимо оценивать индивидуально: в некоторых случаях монета или токен попадает под местное законодательство о ценных бумагах, однако для пояснения регулятор рекомендует обратиться к специальным тестам.

Во многом они аналогичны анализу ценных бумаг в США. Раздел 1 Закона о ценных бумагах штата Онтарио (OSA) содержит длинное, но не исчерпывающее определение «безопасность», которое включает также понятие «любой инвестиционный договор». Под это определение могут попасть покупка монет или токенов, где стоимость таких монет или токенов зависит от будущей прибыли или успеха конкретного бизнеса.

В Канаде такие вопросы рассматривает Комиссия по ценным бумагам Pacific Coin, согласно определению которой инвестиционный договор включает понятия «вложение денег в общее предприятие с ожиданием прибыли».

Тест Pacific Coin определит, является ли ICO инвестиционным контрактом по канадскому законодательству о ценных бумагах и, следовательно, отвечающим разделу 1 OSA.

Если токен или монета считается ценной бумагой в рамках теста Pacific Coin, применимое предложение криптовалюты для такого токена или монеты может быть классифицировано как торговля ценными бумагами, и в этом случае к сделке будут применяться канадские законы о ценных бумагах.

Канадский закон о ценных бумагах среди прочего требует, чтобы продавец ценных бумаг предоставил проспект (поясняющий документ об эмитенте акций), налагает гражданскую ответственность перед инвесторами, если транзакции не соответствуют законам о ценных бумагах, а также требует регистрацию, если бизнес, ведущий ICO/ITO, торгует ценными бумагами с целью получения прибыли.

В соответствии с законодательством, продавцы ценных бумаг должны либо подать проспект в регулирующие органы, либо полагаться на исключение проспекта.

Требования к регистрации: если тест Pacific Coin покажет, что продавец токена или монеты занимается торговлей ценными бумагами в коммерческих целях, он должен либо зарегистрироваться как дилер, либо полагаться на освобождение от требования регистрации дилера.

CSA определит, является ли физическое или юридическое лицо торговцем ценными бумагами, исходя из: привлечения широкой базы инвесторов (включая розничных инвесторов); использования Интернета, включая общедоступные веб-сайты и площадки, для охвата большого числа потенциальных инвесторов; и получения значительного объема капитала у большого числа инвесторов.

Требования к рынку: если криптовалютная биржа предлагает инструменты, являющиеся ценными бумагами, её деятельность может потребоваться соблюдать канадские законы о ценных бумагах, регулирующие биржи, либо путем подачи заявки на признание в качестве рыночной площадки, либо путем подачи заявления об освобождении от признания.



Источник После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и финансовый регулятор Сингапура (MAS) выпустили руководство относительно применения законов о ценных бумагах к продаже токенов, Регулятор фондовых бирж Канады (CSA) также разъяснил позицию по ICO.В отличие от SEC, уведомление не фокусируется на конкретном принудительном действии или на потенциальных мошенниках: оно предоставляет обобщенные рекомендации тем, кто рассматривает возможность привлечения капитала посредством продажи токенов или создания инвестиционного криптвалютного фонда, и предлагает таким компаниям обратиться в местные органы регулирования ценных бумаг, чтобы обсудить способы соблюдения канадского законодательства о ценных бумагах.Ссылаясь на свою «регулятивную песочницу», CSA выражает поддержку финансовым инновациям, в том числе в отношении предложений по криптовалютам:«Мы хотим поощрять инновации на финансовых рынках и способствовать привлечению капитала финтех-компаниями, в то же время обеспечивая честные и эффективные рынки капитала и защиту инвесторов от рисков, связанных с ICO».CSA отмечает, что ICO необходимо оценивать индивидуально: в некоторых случаях монета или токен попадает под местное законодательство о ценных бумагах, однако для пояснения регулятор рекомендует обратиться к специальным тестам.Во многом они аналогичны анализу ценных бумаг в США. Раздел 1 Закона о ценных бумагах штата Онтарио (OSA) содержит длинное, но не исчерпывающее определение «безопасность», которое включает также понятие «любой инвестиционный договор». Под это определение могут попасть покупка монет или токенов, где стоимость таких монет или токенов зависит от будущей прибыли или успеха конкретного бизнеса.В Канаде такие вопросы рассматривает Комиссия по ценным бумагам Pacific Coin, согласно определению которой инвестиционный договор включает понятия «вложение денег в общее предприятие с ожиданием прибыли».Тест Pacific Coin определит, является ли ICO инвестиционным контрактом по канадскому законодательству о ценных бумагах и, следовательно, отвечающим разделу 1 OSA.Если токен или монета считается ценной бумагой в рамках теста Pacific Coin, применимое предложение криптовалюты для такого токена или монеты может быть классифицировано как торговля ценными бумагами, и в этом случае к сделке будут применяться канадские законы о ценных бумагах.Канадский закон о ценных бумагах среди прочего требует, чтобы продавец ценных бумаг предоставил проспект (поясняющий документ об эмитенте акций), налагает гражданскую ответственность перед инвесторами, если транзакции не соответствуют законам о ценных бумагах, а также требует регистрацию, если бизнес, ведущий ICO/ITO, торгует ценными бумагами с целью получения прибыли.В соответствии с законодательством, продавцы ценных бумаг должны либо подать проспект в регулирующие органы, либо полагаться на исключение проспекта.Требования к регистрации: если тест Pacific Coin покажет, что продавец токена или монеты занимается торговлей ценными бумагами в коммерческих целях, он должен либо зарегистрироваться как дилер, либо полагаться на освобождение от требования регистрации дилера.CSA определит, является ли физическое или юридическое лицо торговцем ценными бумагами, исходя из: привлечения широкой базы инвесторов (включая розничных инвесторов); использования Интернета, включая общедоступные веб-сайты и площадки, для охвата большого числа потенциальных инвесторов; и получения значительного объема капитала у большого числа инвесторов.Требования к рынку: если криптовалютная биржа предлагает инструменты, являющиеся ценными бумагами, её деятельность может потребоваться соблюдать канадские законы о ценных бумагах, регулирующие биржи, либо путем подачи заявки на признание в качестве рыночной площадки, либо путем подачи заявления об освобождении от признания.

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