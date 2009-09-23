Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,008 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Регулятор Канады разъяснил позицию по ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:59
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,657
Благодарностей: 8,756
УГ: 14
КП: 0.255
подарки
награды Волшебный горшочек 
Регулятор Канады разъяснил позицию по ICO


После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и финансовый регулятор Сингапура (MAS) выпустили руководство относительно применения законов о ценных бумагах к продаже токенов, Регулятор фондовых бирж Канады (CSA) также разъяснил позицию по ICO.
В отличие от SEC, уведомление не фокусируется на конкретном принудительном действии или на потенциальных мошенниках: оно предоставляет обобщенные рекомендации тем, кто рассматривает возможность привлечения капитала посредством продажи токенов или создания инвестиционного криптвалютного фонда, и предлагает таким компаниям обратиться в местные органы регулирования ценных бумаг, чтобы обсудить способы соблюдения канадского законодательства о ценных бумагах.
Ссылаясь на свою «регулятивную песочницу», CSA выражает поддержку финансовым инновациям, в том числе в отношении предложений по криптовалютам:
«Мы хотим поощрять инновации на финансовых рынках и способствовать привлечению капитала финтех-компаниями, в то же время обеспечивая честные и эффективные рынки капитала и защиту инвесторов от рисков, связанных с ICO».
CSA отмечает, что ICO необходимо оценивать индивидуально: в некоторых случаях монета или токен попадает под местное законодательство о ценных бумагах, однако для пояснения регулятор рекомендует обратиться к специальным тестам.
Во многом они аналогичны анализу ценных бумаг в США. Раздел 1 Закона о ценных бумагах штата Онтарио (OSA) содержит длинное, но не исчерпывающее определение «безопасность», которое включает также понятие «любой инвестиционный договор». Под это определение могут попасть покупка монет или токенов, где стоимость таких монет или токенов зависит от будущей прибыли или успеха конкретного бизнеса.
В Канаде такие вопросы рассматривает Комиссия по ценным бумагам Pacific Coin, согласно определению которой инвестиционный договор включает понятия «вложение денег в общее предприятие с ожиданием прибыли».
Тест Pacific Coin определит, является ли ICO инвестиционным контрактом по канадскому законодательству о ценных бумагах и, следовательно, отвечающим разделу 1 OSA.
Если токен или монета считается ценной бумагой в рамках теста Pacific Coin, применимое предложение криптовалюты для такого токена или монеты может быть классифицировано как торговля ценными бумагами, и в этом случае к сделке будут применяться канадские законы о ценных бумагах.
Канадский закон о ценных бумагах среди прочего требует, чтобы продавец ценных бумаг предоставил проспект (поясняющий документ об эмитенте акций), налагает гражданскую ответственность перед инвесторами, если транзакции не соответствуют законам о ценных бумагах, а также требует регистрацию, если бизнес, ведущий ICO/ITO, торгует ценными бумагами с целью получения прибыли.
В соответствии с законодательством, продавцы ценных бумаг должны либо подать проспект в регулирующие органы, либо полагаться на исключение проспекта.
Требования к регистрации: если тест Pacific Coin покажет, что продавец токена или монеты занимается торговлей ценными бумагами в коммерческих целях, он должен либо зарегистрироваться как дилер, либо полагаться на освобождение от требования регистрации дилера.
CSA определит, является ли физическое или юридическое лицо торговцем ценными бумагами, исходя из: привлечения широкой базы инвесторов (включая розничных инвесторов); использования Интернета, включая общедоступные веб-сайты и площадки, для охвата большого числа потенциальных инвесторов; и получения значительного объема капитала у большого числа инвесторов.
Требования к рынку: если криптовалютная биржа предлагает инструменты, являющиеся ценными бумагами, её деятельность может потребоваться соблюдать канадские законы о ценных бумагах, регулирующие биржи, либо путем подачи заявки на признание в качестве рыночной площадки, либо путем подачи заявления об освобождении от признания.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Инвестиции в реальный майнинг Finrivers | САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИНВЕСТ БОТ +РЕФБЭК!
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ростуризм разъяснил ситуацию с поездками в Турцию TRMoney Новости в мире финансов и инвестиций 91 18.07.2016 18:41
Россельхознадзор разъяснил данные о фальсификации 80% сыра в России moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.10.2015 21:27
Путин разъяснил школьникам ситуацию с курсом рубля moskva Новости в мире финансов и инвестиций 22 07.09.2015 09:13
НБУ разъяснил статус внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA Ladybug Новости платежных систем 0 08.06.2015 17:02
Суд разъяснил, как наказывать чиновников-коррупционеров Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.01.2015 19:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Betspan - сервис букмекерских вилок Live и Доматч
От vilkovod в разделе «Барахолка»
Аватар Tigrenish
Биткоин-энтузиаст превратил стодолларовые купюры в бумажные кошельки
От Tigrenish в разделе «Новости криптовалют»
Аватар bakster
Money-Man - money-man.biz
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sportsmen777
adprogramm.com - рекламная система
От Sportsmen777 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OPLOTT
Французские исследователи предлагают 16 тыс. Евро тому кто пролежит в кровати 60 дней
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Курс "Основы продвижения сайтов в поисковых системах."
От Владимир999 в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
.     
Пользователей
423,008
Тем
489,503
Сообщений
12,193,084

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram