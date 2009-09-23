Всё об эмиссии токенов и участии в ICO - на ICO event Moscow 20 сентября

20 сентября в Москве пройдёт специализированная конференция по ICO – Initial Coin Offering. Это первое событие, полностью посвящённое эмиссии токенов как новому инструменту инвестирования. Организатором выступает компания Smile-Expo, известная своей сетью блокчейн-конференций в девяти европейских странах.
В компании подчёркивают, что данное событие – это первая в России площадка для инвесторов и авторов стартапов, где всё внимание будет сосредоточено на тонкостях ICO. До сих пор первичному размещению токенов уделялась лишь часть внимания на криптоконференциях, тогда как тема заслуживает отдельного мероприятия. Только по итогам прошедших месяцев 2017 года благодаря ICO было привлечено более полутора миллиарда долларов на развитие стартапов, что в шесть раз больше, чем за весь 2016-й.
«ICO давно вышло за пределы отдельного потока конференции, – добавили в Smile-Expo. – Технических и юридических вопросов накопилось столько, что им нужно уделить целый день и пригласить экспертов, которые видят Initial Coin Offering с разных сторон».
Для инвесторов выступят криптоэксперт Олег Кудренко, предприниматель и автор книги об ICO Владимир Попов и эксперт в банковских вопросах Александр Колохматов. Они будут говорить о том, что волнует участников краудсейл-кампаний: выявлении скама, критериях оценки проекта и тенденциях рынка ICO. Спикеры проанализируют успешные краудсейлы и разберут типичные ошибки инвесторов.
Для организаторов ICO и тех, кто собирается размещать токены, выступят основатель платформы ICOBox.io и автор сервисов Setup.ru и SeoPult Анар Бабаев, главный маркетолог краудфандинговой платформы KICKICO Юрий Парсамов, представитель французского криптосообщества Кристоф Дэвид, менеджер TFH Russia Максим Первунин и маркетинг-консультант ICO-проектов Илья Егоров.
Их выступления будут интересны тем, кто планирует выйти на ICO и нуждается в аналитике и практических рекомендациях. Какие продукты востребованы на рынке? Как подготовиться к ICO технически и с точки зрения маркетинга? Как не нарушить закон, работая в той или иной юрисдикции? Как перевести собранные средства в фиат? Эксперты осветят тонкости проведения рекламных кампаний, создания автоматических воронок продаж, работы на инвестиционных площадках и многое-многое другое.
Помимо маркетинга, важным тематическим блоком станет законодательство: как получить выгоды от правового вакуума и предугадать тренд на основе последних новостей из США, Китая и Южной Кореи.
Ожидается присутствие крупных предпринимателей, инвесторов и авторов стартапов.
Конференция пройдёт в Технополисе «Москва» (Волгоградский проспект, 42/5). Подробности и регистрация – на сайте ICO event Moscow.
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