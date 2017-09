asmith Топ Мастер

bitcohourly.com - Bitco Hourly Я не админ



Старт: 18.09.2017



ИГРАЕМ ПО МЕЛОЧИ, АККИ С КРУПНЫМИ ДЕПАМИ АДМИН БЛОКИРУЕТ



Bitco Hourly







Цитата: Добро пожаловать в Bitco Hourly. Биткоин часто называют дефляционной валютой, поэтому создать процентный проект в Биткоине очень сложно. Хотя, поскольку новые биткоины все еще создаются, и до тех пор, пока этот процесс все еще происходит (по оценкам, заканчивается в 2140 году), биткоин на самом деле инфляционный. По мере увеличения ставки, по которой создаются монеты, будут увеличиваться и процентные ставки. Профессиональные математические модели показывают нам, что предложение сложных процентных ставок в Bitcoin может быть возможным, поэтому мы решили предложить серию инвестиционного плана, процентная ставка которого колеблется от 0,87% до 20% в час. Инвестиционные планы



Цитата: Начальный план



План потраченной суммы прибыли в час (%)

План А 5.00-1999.00 0.87

План B 2000.00-3999.00 0.94

План C 4000.00-5000.00 1.00



Премиум-план



План потраченной суммы прибыли в час (%)

План 300.00-9999.00 1.50

План B 10000.00-19999.00 2.00

План C 20000.00-30000.00 2.50



Неограниченный план



План потраченной суммы прибыли в час (%)

План А 3000.00-99999.00 10.00

План B 100000.00-199999.00 15.00

План C 200000.00-300000.00 20.00 Рефералка от 3% до 10% зависит от плана



Принимает Perfect Money, Payeer, Ethereum, Litecoin, Advcash and BitCoin.



Тип выплат - инстант



Посмотреть программу



Мой вклад



19.09.17 07:41 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U15586188 from U5505***. Batch: 188614157. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User asmith.

