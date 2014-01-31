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bitcohourly.com - Bitco Hourly

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 10:54
#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 6,957
Благодарностей: 1,537
УГ: 5
КП: 0.693
bitcohourly.com - Bitco Hourly
Я не админ

Старт: 18.09.2017

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Bitco Hourly




Цитата:
Добро пожаловать в Bitco Hourly. Биткоин часто называют дефляционной валютой, поэтому создать процентный проект в Биткоине очень сложно. Хотя, поскольку новые биткоины все еще создаются, и до тех пор, пока этот процесс все еще происходит (по оценкам, заканчивается в 2140 году), биткоин на самом деле инфляционный. По мере увеличения ставки, по которой создаются монеты, будут увеличиваться и процентные ставки. Профессиональные математические модели показывают нам, что предложение сложных процентных ставок в Bitcoin может быть возможным, поэтому мы решили предложить серию инвестиционного плана, процентная ставка которого колеблется от 0,87% до 20% в час.
Инвестиционные планы

Цитата:
Начальный план

План потраченной суммы прибыли в час (%)
План А 5.00-1999.00 0.87
План B 2000.00-3999.00 0.94
План C 4000.00-5000.00 1.00

Премиум-план

План потраченной суммы прибыли в час (%)
План 300.00-9999.00 1.50
План B 10000.00-19999.00 2.00
План C 20000.00-30000.00 2.50

Неограниченный план

План потраченной суммы прибыли в час (%)
План А 3000.00-99999.00 10.00
План B 100000.00-199999.00 15.00
План C 200000.00-300000.00 20.00
Рефералка от 3% до 10% зависит от плана

Принимает Perfect Money, Payeer, Ethereum, Litecoin, Advcash and BitCoin.

Тип выплат - инстант

Посмотреть программу

Мой вклад

19.09.17 07:41 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U15586188 from U5505***. Batch: 188614157. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User asmith.
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Место под вашу ссылку
Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 10:56.
asmith на форуме  
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