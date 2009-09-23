Команда разработчиков NEM посетит Москву 28-29 сентября

Команда разработчиков криптовалюты NEM посетит Москву: 28-29 сентября в столице России состоится первый в стране митап NEM. Мероприятие будет проходить два дня: 28 сентября открытая встреча с криптосообществом, 29 сентября workshop для разработчиков. Организатором мероприятия выступила команда IBCG.
Событие проходит при поддержке русскоязычного сообщества NEM, а главным информационным партнером является канал "CRYPTODEALERS". Местом проведения выбрано деловое пространство DEWORKACY на Берсеневской набережной.
Кроме прочего, запланирована большая пресс-конференция для профильных СМИ.
Главным спикером выступит Джеф МакДональд, вице-президент NEM (Jeff McDonald, NEM Foundation Vice President), который поделится видением команды NEM на развитие технологии блокчейна во всем мире.
Также столицу России в составе команды NEM посетят:
Rene Bernard, CEO&Founder LuxTax — стартап на блокчейне NEM, который первый в мире предоставил решение цифровой сертификации
Julian V - комьюнити-менеджер и редактор NemFlash.io
Jimmy(QM) — главный разработчик кошелька NEM NanoWallet
Источник