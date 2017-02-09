[Продам] Крупные сообщества Вконтакте,Facebook,instagram

Приветствую уважаемые форумчане!
Распродаю свою Активную сеть сообществ Вконтакте, хорошо монетизируемые!
Причина продажи связана с тем, что влаживаю в Offline проект и практически нет времени заниматься Пабликами.
Посты размещаются автоматически через сервис SMMBOX.
При покупке оказываю бесплатную консультацию по развитию, монетизации.
Источники Контента так же предоставлю.
Список сообществ:
Тематика сообщества Подслушано
907.000 Подписчиков (с аккаунтом создателя)
Соотношение полов: Мужчины 25% Женщина 75%
География:
Россия 76.87%
Украина 10.83%
Беларусь 6.06%
Тематика Подслушано Спорт
172.000 подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 87% Женщина 13%
География:
Россия 77.34%
Украина 10.58%
Казахстан 3.23%
Тематика AliExpress
164.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 95% Женщина 5%
География:
Россия 85.83%
Казахстан 3.98%
Украина 3.92%
Тематика Пошлое
401.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 46% Женщина 54%
Россия 71.64%
Украина 13.35%
Казахстан 5.43%
Тематика Цитаты
392.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 16% Женщина 84%
География:
Россия 76.35%
Украина 13.74%
Беларусь 4.50%
Тематика Тату
327.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 57% Женщина 43%
География:
Россия 68.97%
Украина 16.43%
Беларусь 5.23%
Тематика GIF
244.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 13% Женщина 87%
География:
Россия 60.42%
Украина 22.72%
Казахстан 10.72%
Тематика Цитаты
115.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 13% Женщина 87%
География:
Россия 60.42%
Украина 22.72%
Казахстан 10.72%
Тематика Стройка
176.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 67% Женщина 33%
География:
Россия 77.57%
Украина 9.31%
Казахстан 5.12%
Тематика AliExpress Авто
65.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 97% Женщина 3%
География:
Россия 91.94%
Казахстан 2.47%
Беларусь 2.18%
Тематика Дизайн Ногтей
303.000 Подписчиков
Соотношение полов: Мужчины 2% Женщина 98%
Россия 77.70%
Украина 5.40%
Казахстан 3.69%
Аккаунт инстаграм https://www.instagram.com/mirfacts/
Цена 70.000 рублей
Facebook (Договорная)
https://www.facebook.com/vip.humor.club/
https://www.facebook.com/mens.thoughts/
Все сообщества продаю с аккаунтом создателя и полной перепривязкой, санкций со стороны администрации не было. Ссылки предоставлю после предварительного общения. Цены так же варьируются, так , как проекты ростут. Тем самым не хочу вводить своих потенциальных клиентов в заблуждение, тех кого действительно интересуют сообщества не полениться и отпишут по контактам (прошу отнестись с пониманием) . На связи постоянно, потому ответ не заставит себя долго ждать. На форуме практически не бываю, поэтому пишите по контактам.
Мои контакты:
Вконтакте: https://vk.com/al.tesla
Telegram: @altesla
Email: teslamidea@gmail.com
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