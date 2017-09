Помешает ли запрет ЕЦБ государственному ICO Эстонии



Появилась новая сторона, заинтересованная в первичном размещении монет (ICO) – правительства стран. Однако на этот раз они не только заинтересованы в предупреждении граждан или регулировании нового механизма. Теперь некоторые страны стали задумываться о том, как они могут воспользоваться технологией.

В прошлом месяце Эстония удивила весь мир заявлением о том, что в стране может быть создана собственная криптовалюта – «estcoin», которая станет частью программы электронного гражданства страны. Как указано в статье, которая быстро распространилась в сети, доходы от этого проекта пойдут на создание государственно-частного фонда, который будет инвестировать в эстонские проекты цифровой инфраструктуры и технологические стартапы.

Реакция на эту идею была в равной степени как восторженной, так и негативной, сопровождаясь в частности запретом от президента Европейского центрального банка - Марио Драги (Mario Draghi). Во время пресс-конференции он отметил:

«Ни один член Евросоюза не может создавать собственную валюту. Валюта Еврозоны - евро».

Этот комментарий важен тем, что снова поднимает вопрос о статусе криптовалют и о том, могут ли они называться валютами?



Монетарная неопределенность



В то время, как правительства по всему миру все еще пытаются решить, подходит ли криптовалюта под определение валюты (часто это зависит от того, как она используется), комментарий Драги уже безоговорочно причисляет токены ICO к валюте. Однако токены имеют много ключевых отличий от криптовалют, которые делают их еще меньше похожими на валюту.

В Эстонии, например, планируемый к созданию фонд благосостояния нацелен на то, чтобы дать 22 тысячам электронных граждан доступ к определенным услугам, к которым имеют доступ обычные эстонские граждане – новый способ участвовать в жизни страны, посредством нового метода оплаты, который может соперничать с евро.

В записи в блоге от 22 августа, автором которой является генеральный директор программы e-Residency Каспар Корьюс (Kaspar Korjus), говорится:

«Государственное ICO позволит большему количеству людей внести свой вклад в будущее нашей страны и обеспечит не только инвестиции, но и дополнительные знания и идеи, которые помогут нам расти экспоненциально».

Таким образом, монета, которая получил одобрение основателя Эфириума Виталика Бутерина, будет функционировать как средство получения доходов, которое будет более конкретным и целевым, чем традиционные аналоги (например, государственный выпуск облигаций на международных рынках капитала).

Но в блоге есть пара абзацев, которые, вероятно, стали красной тряпкой для Драги и могут вызвать неодобрение и других регуляторов Еврозоны. В этих абзацах предполагается, что наступит время, когда estcoin может быть использована в качестве средства обмена товарами и услугами как внутри страны, так и за ее пределами.



Единая валюта



В любом случае, с точки зрения регуляторов, Эстония бежит впереди паровоза. Поскольку Эстония не только утратила свое право выпускать собственную валюту и контролировать свою денежно-кредитную политику в 2011 году, когда она присоединилась к Еврозоне, при этом она также отказалась от возможности собирать средства в любой валюте, помимо евро.

«Если вы становитесь участником Еврозоны, вы соглашаетесь на евро. Ваше финансирование тоже происходит в евро», - говорит Дэниел Хеллер (Daniel Heller), научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона, бывший член руководства Национального банка Швейцарии и Банка международных расчетов.

Питер Эрлих (Peter Ehrlich), пресс-секретарь Европейского центрального банка, вторит этому мнению:

«В правовом пространстве Евросоюза, во всех государствах-членах, которые подобно Эстонии приняли единую валюту, только евро является законным платежным средством, а денежно-кредитная политика страны находится в ведении Европейского центрального банка».

Подобные заявления говорят явно не в пользу эстонского проекта, особенно учитывая то, что он внешне очень похож на попытки Италии и Греции создать так называемую «параллельную» валюту, которая может быть использована внутри страны наряду с евро. Оба этих предложения были встречены властями Евросоюза с крайним негативом.

«Из этого правила нет исключений», - сказал пресс-секретарь Европейской комиссии в отношении правила о единой валюте еврозоны после того, как в августе было отвергнуто итальянское предложение.



Криптоутопия



Хотя многие государственные регуляторы создали рекомендации или официальные правила, касающиеся регулирования криптовалют в определенных ситуациях, пока не существует единого механизма их регулирования, которые как правило есть на традиционных рынках. Многие считают, что отсутствие подобного регулирования ставит палки в колеса развитию криптовалют, но пока это никак не отразилось на цифровых деньгах – их стоимость продолжает расти (пока это единственный показатель, которым можно измерить успех криптовалют).

То же касается и порой диаметрально противоположных мнений в отношении ICO – от их полного запрета в Китае, до своеобразного принятия в Канаде и США. Однако все эти позиции объединяются почти единым мнением – некоторые из таких токенов будут считаться ценными бумагами. Хотя многих и беспокоят заявления регуляторов, которые теперь появляются чуть ли не каждый день, по факту, индустрия продолжает работать как обычно. За исключением того, что некоторые компании и разработчики теперь вынуждены позиционировать свои токены таким образом, чтобы их невозможно было отнести к ценным бумагам – например, заявляя, что эти токены относятся только к определенному приложению.

В связи с этим пока неясно, каким образом будут позиционироваться токены проекта estcoin – в данный момент создатели проекта собирают мнения заинтересованных сторон и потенциальных участников на этот счет. Арно Кастене (Arnaud Castaignet), глава отдела по связям с общественностью проекта e-Residency, отметил, что идея токена нашла поддержку у эстонских технологических стартапов и сообщества блокчейна, а также то, что сейчас их целью является учет всех плюсов и минусов идеи, перед тем как обозначить дальнейшие шаги в развитии проекта:

«Мы готовы двигаться вперед, однако для этого сначала необходимо провести общественную дискуссию. Если предложение будет поддержано, то следующим шагом перед ICO станет создание white paper, в котором будет подробно описана суть estcoin и то, как инвестиции будут использованы для развития цифровой инфраструктуры».

В своей статье Корьюс никак не акцентировал внимание на том, каким образом estcoin будут соотноситься с эстонскими обязательствами в отношении использования евро. Видимо именно это и задело регуляторов. Кастене также никак не прокомментировал этот вопрос.



Есть ли выход?



Хотя замечания Драги не оставили места для двусмысленности в отношении жизнеспособности estcoin в качестве цифровой валюты, поддерживаемой государством, Эрлих из ЕЦБ не исключил это предложение полностью. Вместо этого он предположил, что, поскольку проект будет осуществляться через государственно-частное партнерство, он будет находиться за пределами юрисдикции ЕЦБ.

«В моем понимании – это частная идея, а не официальное предложение. ЕЦБ не будет комментировать идеи, которые выдвигаются частным сектором», - сказал он.

Поэтому, при правильной комбинации подачи информации и юридической ловкости рук, проект может получить одобрение у европейских технократов. Хеллер считает, что для того, чтобы у проекта был шанс, он должен стать облигационным финансовым инструментом, который не является ни официальной валютой, ни традиционной облигацией. Кроме того, токены должны быть привязаны к квази-государственному органу:

«Было бы хорошо, если бы они были выпущены какой-то государственной компанией. Например, существует четкое распределение – долг газовой компании не государственный долг, потому что это отдельная организация, хоть ей и владеет государство».

«Если Эстония действительно сможет прорвать оборону и выпустить токен, не нарушая своих обязательств в Еврозоне, то проект будет обладать аурой легитимности, что означает, что у него не должно возникнуть проблемы с привлечением инвесторов ICO», - полагает Дэвид Джерард (David Gerard), автор «Attack of the 50 Foot Blockchain».

«Предложение от правительства, безусловно, привлечет внимание», - говорит он. «Их предложение ICO будет выглядеть следующим образом – «мы – суверенное государство с достойным для нас кредитным рейтингом», что будет выглядеть весьма привлекательно для инвесторов».



