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Мальта продвигает национальную блокчейн-стратегию

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Мальта продвигает национальную блокчейн-стратегию


Правительство Мальты формирует целевую группу для консультирования по реализации проекта национальной стратегии по продвижению технологии блокчейна, о котором было сказано в апреле.
Как передаёт местное издание Malta Independent, группа рассмотрит предложения и выработает рекомендации для дорожной карты, которая будет способствовать использованию технологии в государственном секторе.
Председателем выбран секретарь Парламентского комитета Винсент Мускат (Vincent Muscat). Среди других участников – старший консультант в области блокчейна из сингапурской компании Quantum Стив Тендон (Steve Tendon), доктор Ян Гаучи (Ian Gauci), эксперт в юридической области, специализирующийся на коммуникациях и технологиях, исполнительный председатель мальтийского государственного ведомства, которое контролирует все казино страны (MGA) Джозеф Кущьери (Joseph Cuschieri) и архитектор программного обеспечения, имеющий опыт в области работы с блокчейном Луи Мерсиека (Loui Mercieca).
Целевая группа проведёт конкурс заявок от семи консалтинговых компаний по финансовым услугам, конечной целью которых является помощь в развитии цифровой экономики острова.
Согласно пресс-релизу, правительство создаст регулятивное ведомство, которое сформирует организационные рамки для технологии, что станет инициативой, ведущей к формированию экосистемы для тех, кто хочет инвестировать в технологию блокчейна.

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