Сеть супермаркетов Pick-n-Pay в ЮАР тестирует платежи в биткоинах

Вторая по величине сеть супермаркетов в Южной Африке, Pick-n-Pay, тестирует платежи в биткоинах при участии поставщика платежных решений Electrum.
В основанной в 1967 году компании Pick-n-Pay работает более 80 000 человек. Она продает продукты питания, одежду и товары общего назначения. Всего в общей сложности насчитывается 1,560 магазинов, расположенных в Южной Африке, Намибии, Ботсване, Замбии, Мозамбике, Маврикии, Свазиленде и Лесото.
«Криптовалюта по-прежнему считаются относительно новыми концепциями платежей, но мы смогли эффективно продемонстрировать, как мы можем принимать эти альтернативные платежи», – подчеркнул генеральный директор Pick-n-Pay Джейсон Пейсли.
Процесс проверки криптовалютного платежа включает сканирование QR-кода с использованием приложения на смартфоне клиента. Инфраструктуру биткоина предоставляет популярная в Юго-Восточной Азии криптовалютная компания Luno.
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