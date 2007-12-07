Финансовая Комиссия сертифицировала первое ICO

Проект Genesis Vision будет объединять биржи, брокеров, трейдеров и инвесторов в децентрализованную, открытую и прозрачную сеть.
Финансовая Комиссия (Financial Commission), нейтральный и независимый медиатор, занимающийся вопросами внешнего разрешения споров для международных онлайн-брокеров и их клиентов, объявил недавно о расширении своих услуг по сертификации финансовых технологий для организаций, стремящихся привлечь капитал посредством первичного размещения токенов (ICO), а буквально недавно уже заявил о сертификации ICO от Genesis Vision.
Цитата:
«После подачи соответствующей заявки на проведение сертификации ICO, Финансовой Комиссией был проведен ее тщательный анализ, включая бизнес модель и предлагаемую платформу, с целью определения ее соответствия набору требований, установленных Сертификационным Комитетом ICO. На этапе проведения процесса due diligence, было проверено более 150 критических аспектов, включая категории, указанные в принципах сертификации ICO», говорится в недавнем релизе медиатора.
Председатель Финансовой Комиссии, Петр Татарников, прокомментировал: «Я хотел бы поздравить Genesis Vision с успешной сертификацией ICO и пожелать им больших успехов в рамках создаваемого проекта. Также хотелось бы отметить, что недавно сформированное подразделение нашей организации в лице Сертификационного Комитета ICO, способно эффективно удовлетворить потребности индустрии в разработке отраслевых стандартов, помогая эмитентам ICO и участникам финансовых рынков. Наши стандарты сертификации ICO новы, но быстро развиваются, и, наряду с другими недавно формализованными нормами, включая стандарт ERC20 для Ethereum, и передовой практикой, выработанной Consensys для смарт-контрактов, была разработана база, которая помогает заявителям продемонстрировать соответствие данным стандартам для успешной сертификации».
Напомним, что проект Genesis Vision будет объединять биржи, брокеров, трейдеров и инвесторов в децентрализованную, открытую и прозрачную сеть, делая финансовый рынок еще более глобальным.
Платформа Genesis Vision сочетает в себе технологию блокчейн и смарт контракты, позволяющие успешным трейдерам быстро масштабировать свои торговые стратегии, привлекая инвестиции со всего мира. Платформа Genesis Vision нацелена на создание автоматизированной и абсолютно прозрачной системы для инвестиций и распределения прибыли, помогая решать отраслевые проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка на существующих платформах. GVT является внутренней валютой платформы и будет использоваться для проведения транзакций, совершенных на платформе Genesis Vision.