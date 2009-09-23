Япония возвращает статус крупнейшего рынка криптовалют

На фоне запретов криптовалютной торговли, произошедших на прошлой неделе в Китае, Япония вновь вышла на первое место по объёму торгов биткоином, доля в которых составила 50.75% мирового рынка. Аналитики объясняют этот рост уходом с рынка китайских трейдеров.
На прошлой неделе китайское правительство, муниципальные органы власти и финансовые регуляторы официально потребовали от криптовалютных бирж и торговых платформ остановить операции до конца сентября этого года. Двум крупнейшим криптовалютным биржам, OKCoin и Huobi, разрешено торговать криптовалютами до 30 октября, учитывая тот факт, что в прошлом они не были связаны с ICO.
Однако, судя по всему, трейдеры не собираются принимать подачки от китайского правительства и терпеть его непредсказуемое поведение. Всего за три дня ежедневный объём торгов на криптовалютном рынке Китая уменьшился почти вдвое — с 15% до менее 7% глобального рынка. По информации из различных источников, на данный момент доля Китая в мировой криптовалютной торговле составляет всего 6.4%.
До того, как правительство Китая официально объявило о запрете криптовалютных бирж, позицию крупнейшего в мире рынка биткоина занимали США.
Однако, практически сразу после объявления о запрете, китайские трейдеры переключились на японские биржи криптовалют. Быстрая миграция трейдеров привела к краткосрочному увеличению объёмов торгов в Японии, что позволило японскому рынку превзойти американский более чем на 20%.
Вопреки многочисленным негативным прогнозам, выдающиеся разработчики, финансисты, исследователи и эксперты криптовалютного сектора, включая создателя Лайткойна Чарли Ли и инвестора-миллиардера Тима Дрейпера, выразили оптимизм по поводу закрытия китайского рынка криптовалют. В частности, Ли подчеркнул, что китайское правительство больше не сможет манипулировать рынком, как оно делало, начиная с 2013 года:
«Это хорошо. Китай больше не сможет играть с рынками, запрещая биткоин. Криптовалюту не способна убить ни одна страна».
Стабилизация биткоина
По мнению Ли, закрытие китайского криптовалютного рынка повлияет только на 10-15% трейдеров. Тем не менее, после запрета криптовалютных бирж в Китае, спекулянты и примкнувшие к ним торговые роботы инициировали крупную распродажу, которая привела к существенной корректировке цены биткоина, который кратковременно опустился ниже 3 000$.
В течение следующих нескольких недель мировой рынок биткоина будет стабилизироваться, трейдеры с китайского рынка перейдут в Южную Корею и Японию — два рынка с гораздо более эффективным регулированием, отраслевыми стандартами и политикой в отношении криптовалютных бирж и их пользователей.
Следовательно, утверждения Ли и Дрейпера вполне оправданы, и закрытие китайского криптовалютного рынка действительно способно привести к общей стабилизации мирового рынка, чтобы в долгосрочной перспективе может оказаться выгодным для биткоина.
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