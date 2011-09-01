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Прошу помощи. Подарки в садики/школы на НГ
Всем добрый день.
Под НГ хочу занять подарками в детские сады/школы
Есть уже несколько вариантов поставщиков, но совершенно не представляю, само предложение для родителей.
Может у кого-то есть опыт и он готов поделиться))
Милости прошу
Что сейчас в голове, составить все возможные списки подарков: Само оформление подарков/ наполнение, купить пару подарков, так сказать чтобы можно было потрогать, пощупать и начать ходить с предложениями по группам в садике
Но вот тут я и упираюсь, на каких условиях это все предлагать и т.д.
Челябинск. Парень 18 лет)