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Прошу помощи. Подарки в садики/школы на НГ

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Старый Сегодня, 09:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 5
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Прошу помощи. Подарки в садики/школы на НГ
Всем добрый день.
Под НГ хочу занять подарками в детские сады/школы
Есть уже несколько вариантов поставщиков, но совершенно не представляю, само предложение для родителей.

Может у кого-то есть опыт и он готов поделиться))
Милости прошу

Что сейчас в голове, составить все возможные списки подарков: Само оформление подарков/ наполнение, купить пару подарков, так сказать чтобы можно было потрогать, пощупать и начать ходить с предложениями по группам в садике

Но вот тут я и упираюсь, на каких условиях это все предлагать и т.д.

Челябинск. Парень 18 лет)
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