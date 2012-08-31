Первое в истории убийство за биткоин совершили в Турции

Впервые в истории случилось убийство за криптовалюту биткоин, преступление совершили в Турции, сообщил телеканал NTV. Отмечается, что местная полиция задержала уже четверых подозреваемых в нападении.
По информации следствия, преступление произошло три дня назад в уезде Серик в провинции Анталья. Убитым оказался 22-летний Щюкрю Мерт Эрсойа. Его тело нашли в автомобиле.
Сотрудники органов, ведущие расследование, установили, что преступники после расправы пытались разблокировать телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца для получения доступа к системе «Биткоин». Но их попытки провалились. В данный момент курс криптовалюты составляет примерно четыре тысячи долларов США.