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Первое в истории убийство за биткоин совершили в Турции

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Первое в истории убийство за биткоин совершили в Турции

Впервые в истории случилось убийство за криптовалюту биткоин, преступление совершили в Турции, сообщил телеканал NTV. Отмечается, что местная полиция задержала уже четверых подозреваемых в нападении.

По информации следствия, преступление произошло три дня назад в уезде Серик в провинции Анталья. Убитым оказался 22-летний Щюкрю Мерт Эрсойа. Его тело нашли в автомобиле.

Сотрудники органов, ведущие расследование, установили, что преступники после расправы пытались разблокировать телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца для получения доступа к системе «Биткоин». Но их попытки провалились. В данный момент курс криптовалюты составляет примерно четыре тысячи долларов США.


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