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Старый Сегодня, 08:34
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 3,166
Благодарностей: 1,982
УГ: 4
КП: 0.691
ALEI - amleinc.com
Представляю к ознакомлению компанию America Latin Estate Incorporated
>>>>Посмотреть и зарегистрироваться<<<<


Начало работы: май 2016 года
О компании:
Цитата:
Начав свою деятельность сравнительно недавно (в мае 2016 года), компания уже имеет 5 представительств в крупнейших городах, стран Латинской Америки.
Сотни риелторов работают на местах, и скупают ликвидную недвижимость у пострадавших от финансового кризиса граждан, с одной единственной целью – быстро и выгодно перепродать ее заинтересованным в долгосрочных вложениях инвесторам.
Компанию же, на данный момент, долгосрочные вложения не интересуют, главная цель создавать оборот – покупка – продажа, максимально быстро и с максимальной прибылью. И с данной задачей сотрудники компании УСПЕШНО справляются.


Тарифные планы:

«Бессрочный»
Проценты
7% в месяц
Срок инвестирования
Бессрочный
Сумма депозита
Минимальная сумма
инвестирования 5000 р
Максимальная сумма
инвестирования 100 000 р
Выплата процентов
Ежедневно
Вывод депозита
В любой момент
Индивидуальное страхование
инвестиций (3%).

«Старт»
Проценты
10% в месяц
Срок инвестирования
3 месяца
Сумма депозита
Минимальная сумма
инвестирования 10 000 р.
Максимальная сумма
инвестирования 200 000 р.
Индивидуальное страхование
инвестиций (2%).
Выплата процентов
Ежедневно
Вывод депозита
По окончании срока тарифа

«Стандарт»
Проценты
11% в месяц
Срок инвестирования
6 месяцев
Сумма депозита
Минимальная сумма
инвестирования 10 000 р.
Максимальная сумма
инвестирования 400 000р
Индивидуальное страхование
инвестиций (1%).
Выплата процентов
Ежедневно
Вывод депозита
По окончании срока тарифа

«Профф»
Проценты
12% в месяц
Срок инвестирования
12 месяцев
Сумма депозита
Минимальная сумма
инвестирования 10 000 р.
Максимальная сумма
Определяется инвестором.
Индивидуальное страхование
инвестиций (за счет компании).
Выплата процентов
Ежедневно
Вывод депозита
По окончании срока тарифа


Платёжки:
MasterCard, Maestro, Visa, Perfect Money, Payeer, Nix Money, ADV Cash

Партнёрская программа:
Бонусы доступны только официальным представителям компании.
Какие условия компания предлагает официальным представителям компании?
Условия обсуждаем только после утверждения представителя.

Частые вопросы:
Какова минимальная сумма для вывода средств?
Минимальная сумма для вывода - 500р, 10 USD, либо 10 EUR. Минимум для вывода на систему Perfect Money - 1 USD.
Как быстро выводятся средства из компании?
Вывод процентов по тарифу в течении 24 часов, вывод тела вклада от 1 до 7 календарных дней.

Документы компании:
https://amleinc.com/docs/

Контакты:
Понедельник - Суббота
с 09:00 до 20:00
Телефон горячей линии
8 800 1000047
info@amleinc.com

P.S.На данный момент отправил анкету для регистрации представителем компании, после будет внесён депозит...
__________________
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Последний раз редактировалось DeZZZ; Сегодня в 08:54.
DeZZZ на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:25
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