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Власти Китая намерены полностью запретить криптовалюты

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Власти Китая намерены полностью запретить криптовалюты
Правительство КНР планирует полностью перекрыть каналы покупки и продажи криптовалюты в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации собеседников издания, 15 сентября 2017 года в Пекине состоялось закрытое заседание с участием представителей сектора. На встрече было объявлено, что до 20 сентября криптовалютные биржи обязаны прекратить все операции и предоставить властям данные о своих клиентах.

Следующим шагом китайского правительства может стать блокировка доступа к иностранным биржам. Как отмечает WSJ, ранее предполагалось, что власти КНР не намерены предпринимать меры в отношении платформ, позволяющих торговать криптовалютой напрямую.

По мнению журналистов, таким образом правительство Китая хочет протестировать устойчивость криптовалюты, а также узнать, поможет ли её децентрализованность в защите от государственного вмешательства.

Напомним, 4 сентября 2017 года Народный банк Китая запретил местным компаниям привлекать финансирование при помощи размещения токенов (ICO) и постановил вернуть средства пользователям.

Несколькими днями позже китайское издание Caixin сообщило о намерении властей КНР закрыть все криптовалютные биржи в стране. Несмотря на отсутствие официального подтверждения этой информации, вскоре после публикации курс биткоина упал почти на 10%.

14 сентября одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая BTCC объявила о прекращении всех торгов с 30 сентября 2017 года. На следующий день аналогичное заявление сделали китайские криптобиржи OkCoin и Huobi.

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