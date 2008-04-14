Btcbots - btcbots.net

Планы nvestment17,5% каждые 12 часов в течение 96 часов, 11,66% каждые 6 часов в течение 72 часов, 8,75% каждые 3 часа в течение 48 часов, 5,16% в час в течение 24 часов - все ROI составляет 140%
Минимальный вклад $5
Рефские до 3 уровня: 5% - 3% - 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
DDoS зашита от CloudFlare
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