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Btcbots - btcbots.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Компания COIN VALLEY
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Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,062
Благодарностей: 2,967
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Btcbots - btcbots.net
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,Qiwi,YandexMoney

Новый проект: Btcbots

Планы nvestment 17,5% каждые 12 часов в течение 96 часов, 11,66% каждые 6 часов в течение 72 часов, 8,75% каждые 3 часа в течение 48 часов, 5,16% в час в течение 24 часов - все ROI составляет 140%

Минимальный вклад $5

Рефские до 3 уровня: 5% - 3% - 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
Мы рады приветствовать на нашем сайте всех поклонников криптовалют, онлайн предпринимателей и профессиональных инвесторов. Если вы делаете ставку на стабильный заработок в Интернете, btcbots.net это именно та компания, с которой вы можете достичь невероятного успеха за короткий промежуток времени. Результатом нашей напряженной и плодотворной работы в течение последних нескольких лет стала данная инвестиционная платформа, готовая предложить качественный, и, главное, безопасный сервис доверительного управления на основе современного бизнеса, связанного с автоматизированном трейдинге на бирже криптовалюты с помощью специального бота. Наша компания уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны в Великобритании, где btcbots.net прошла необходимую процедуру регистрации и получила разрешение на ведение финансовой деятельности по всему миру.

Сегодня команда BTC BOTS предлагает вам стать часть успешного бизнеса, который приносит стабильную прибыль , без каких-либо ограничений или скрытых комиссий. Ваш доход зависит только от размера ваших инвестиций и желания зарабатывать!
Инвестиционные планы:

Цитата:
17.5% за 12 часов, срок: 96 часов

Min : $5.00
Max : $50.00

11.66% за 6 часов, срок: 72 часов

Min : $50.00
Max : $150.00

8.75% за 3 часов, срок: 48 часов

Min : $150.00
Max : $300.00

5.16% в час, срок: 24 часов

Min : $300.00
Max : $500.00

1.59% за 10 минут, срок: 12 часов

Min : $500.00
Max : $1000.00

0.3% за 1 минуту, срок: 6 часов

Min : $1000.00
Max : $10000.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 188602780
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15127700 (btcbots.net)
Amount: 60.00 USD
Memo: btcbots.net ref. # 97
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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