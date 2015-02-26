Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,977 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Northrop Grumman приобретает крупнейшего производителя ракет Orbital ATK за $7.7 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:41
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,721
Благодарностей: 1,653
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Northrop Grumman приобретает крупнейшего производителя ракет Orbital ATK за $7.7 млрд


Оборонный подрядчик Northrop Grumman Corp, сегодня сообщил о готовности приобрести Orbital ATK Inc, крупнейшего производителя ракет.
Сумма сделки, вероятно, будет превышать $7,7 млрд.

Northrop Grumman отказался от комментариев, а вот Orbital ATK готов прокомментировать сделку только после того, как подсчитают задолженность компании, которая по версии The Wall Street Journal составляет $ 1,4 млрд.
Производимые ракетные двигатели Orbital ATK позволят расширить предложения Northrop Grumman для своего главного клиента - Департамента обороны США, - сообщил аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners LLC в своей аналитической записке в воскресенье.

Данная сделка заслуживает внимания не только потому, что она увеличивает предрасположенность Northrop Grumman к противоракетной обороне, но и потому, что компания не купила ни крупного конкурента за многие годы. Orbital ATK имеет контракты с NASA, а также с армией США, так, что сделка предоставит Northrop более $ 4,4 млрд годового дохода, ссылаясь на финансовые показатели, предоставленные Orbital ATK.

Несмотря на нечастые стратегические слияния, Northrop никогда не отказывался от смелых корпоративных решений для инвесторов. В 2011 году компания отделилась от судостроительной компании Huntington Ingalls Industries в пользу акционерам. В 2009 году Northrop продал свое подразделение TASC, предоставляющее правительству консультативные и инженерные услуги, за $1,65 млрд таким компаниям, как General Atlantic и Kohlberg Kravis Roberts & Co. Основываясь на закрываемой в пятницу стоимости акций, Northrop была оценена в $46,5 млрд.

Также напомню, что в начале сентября, американский инжиниринговый концерн United Technologies приобрел 100% акций производителя авиационного оборудования Rockwell Collins Inc за колоссальных $30 млрд, что сделало сделку крупнейшая в аэрокосмической отрасли.

Специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
New Jersey приобретает производителя свечей Chesapeake Bay Candle за $75 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2017 09:33
Акции крупнейшего в мире производителя алюминию сняты с торгов Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2017 13:04
Стартап Ecoisme вышел в финал конкурса EDF — крупнейшего производителя энергии в мире CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.03.2016 10:37
Samsung отобрал у Apple звание крупнейшего производителя смартфонов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 7 30.04.2015 17:26
Спецслужбы США и Великобритании взломали крупнейшего в мире производителя Sim-карт O.Andru Новости технологий и интернета 1 26.02.2015 15:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от svetliy [ Нет выплаты ]+
От svetliy в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар x1800
WebMoney Check (новый сервис от WebMoney)
От x1800 в разделе «WebMoney»
Аватара нет
Всем привет из Прокопьевска ))
От Александр Чуприн в разделе «Россияне»
Аватар OPLOTT
Эскалация войны с наличными деньгами: теперь вот и Citibank...
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Энергобанк требует взыскать с брокеров 246 млн рублей
От Vogul в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VictorSamus
Россельхознадзор разрешил двум крупным предприятиям Таиланда поставлять свинину в РФ
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,977
Тем
489,467
Сообщений
12,191,720

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram