Northrop Grumman приобретает крупнейшего производителя ракет Orbital ATK за $7.7 млрд



Оборонный подрядчик Northrop Grumman Corp, сегодня сообщил о готовности приобрести Orbital ATK Inc, крупнейшего производителя ракет.

Сумма сделки, вероятно, будет превышать $7,7 млрд.

Northrop Grumman отказался от комментариев, а вот Orbital ATK готов прокомментировать сделку только после того, как подсчитают задолженность компании, которая по версии The Wall Street Journal составляет $ 1,4 млрд. Производимые ракетные двигатели Orbital ATK позволят расширить предложения Northrop Grumman для своего главного клиента - Департамента обороны США, - сообщил аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners LLC в своей аналитической записке в воскресенье.

Данная сделка заслуживает внимания не только потому, что она увеличивает предрасположенность Northrop Grumman к противоракетной обороне, но и потому, что компания не купила ни крупного конкурента за многие годы. Orbital ATK имеет контракты с NASA, а также с армией США, так, что сделка предоставит Northrop более $ 4,4 млрд годового дохода, ссылаясь на финансовые показатели, предоставленные Orbital ATK.



Несмотря на нечастые стратегические слияния, Northrop никогда не отказывался от смелых корпоративных решений для инвесторов. В 2011 году компания отделилась от судостроительной компании Huntington Ingalls Industries в пользу акционерам. В 2009 году Northrop продал свое подразделение TASC, предоставляющее правительству консультативные и инженерные услуги, за $1,65 млрд таким компаниям, как General Atlantic и Kohlberg Kravis Roberts & Co. Основываясь на закрываемой в пятницу стоимости акций, Northrop была оценена в $46,5 млрд.



Также напомню, что в начале сентября, американский инжиниринговый концерн United Technologies приобрел 100% акций производителя авиационного оборудования Rockwell Collins Inc за колоссальных $30 млрд, что сделало сделку крупнейшая в аэрокосмической отрасли.



Специально для MMGP.RU



